نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات العثيم عروض نهاية الأسبوع othaim في المقال التالي

يقدم العثيم عروض نهاية الأسبوع التي تستمر من يوم الخميس إلى السبت وتتضمن تخفيضات هامة على الفواكه واللحوم والبقالة وغيرها. تحت شعار أسعار مجنونة يوفر العثيم لعملائه بعض المنتجات بأسعار رائعة ومميزة تجعل الشراء اسهل، تستطيع شراء اكثر من منتج ودفع مبلغ أقل، من بين العروض أيضاً تخفيضات على بعض التجهيزات المنزلية مثل أجهزة المطبخ الإلكترونية. تخفيضات العثيم كيلو تفاح جالا أفريقي مقابل 5.95 ريال.

حلاوة حلواني سادة وزن كيلو جرام مقابل 19.95 ريال للحبة بدلاً من 32.95 ريال.

احصل على كيلو من الموز مقابل 3.75 ريال بدلاً من 5.45 ريال للكيلو، واستمتع بالطعم المميز لهذه الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم اللازم للجسم.

لحم الأغنام من اللحوم الغنية بالطعم المميز وتدخل في طهي الكثير من الوصفات من بينها الحواوشي المصري والكبسة السعودي وغيرها، اشتري كيلو من لحم الغنم النعيمي الطازج بسعر 59.95 ريال فقط.

اشتري ربطة من جبن نادك كاسات كريم مقابل 17.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

جبن دوبل كريم سعر الكيلو 13.95 ريال فقط. العثيم مول الماء هو سر الحياة ولا غنى عنه في أي مكان، اشتري كرتون من مياه بيرين 24 × 330 مل مقابل 8.5 ريال بدلاً من 13.75 ريال سعودي.

زيتون أكورسا أسود سعر الكيلو 15.5 ريال داخل العرض بدلاً من 21.80 ريال بدون عرض.

كيس من فراولة هورتكس المجمدة وزن 300 جرام مقابل 5.5 ريال بدلاً من 8.95 ريال.

زبدة نادك طازجة غير مملحة وزن كيلو جرام مقابل 33.95 ريال للحبة بدلاً من 46.95 ريال. أسواق العثيم اشتري طقم قدور ديلسي المكون من تسع قطع بمقاسات مختلفة مقابل 249 ريال بدلاً من 345 ريال سعودي.

بسعر 289 ريال بدلاً من 399 ريال للحبة اشتري قدر ضغط العربي اي تي سي 10 لتر.

قدر ضغط السيف مصنوع من الألومنيوم سعة سبع لترات بسعر 110 ريال للحبة بدلاً من 159 ريال، أو اشتري حبة سعة تسع لترات مقابل 119 ريال بدلاً من 189 ريال.

احصل على مقلاة هوم واي طقم عبارة عن ست حبات بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال ووفر 40 ريال.

وفر 39 ريال سعودي عند قيامك بشراء طباخة أرز كيون المميزة بألوان زاهية جميلة سعة 1.8 لتر مقابل 110 ريال بدلاً من 149 ريال. عمر شويل - جدة تخفيضات العثيم عروض نهاية الأسبوع othaim - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات العثيم عروض نهاية الأسبوع othaim على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.