نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مهرجان الخمسات من العثيم مول othaim mall offers في المقال التالي

مهرجان الخمسات يعود من جديد داخل أسواق العثيم مول على جميع السلع، منتجات البقالة المختلفة والأجهزة الإلكترونية والجوالات، يمكنك شراء العديد من أنواع الخضر الطازجة والمجمدة، وأصناف متعددة من اللحوم الطازجة والمجمدة، كما توجد خصومات على المنظفات ومنتجات العناية الخاصة للنساء والرجال والأطفال، كذلك توجد كثير من أنواع الحلويات والمخبوزات ومنتجات الألبان، ستجد ضمن مهرجان الخمسات الكثير من الأصناف بخمسة ريالات فقط ومضاعفاتها أيضاً، وفي هذا المقال نعرض بعض من صفحات مجلة عروض العثيم هذا الأسبوع. أسواق العثيم مول كيس من البسلة الخضراء أو بسلة وجزر أو خضار مشكلة وزن 450 جرام مقابل خمسة ريالات فقط بدلاً من 8.95 ريال.

شبيهة قشطة بوك وزن 160 جرام مقابل 10 ريالات للأربع حبات بدلاً من 15 ريال.

أربع حبات من قول مدمس حدائق كاليفورنيا 450 جرام بعشرة ريالات فقط بدلاً من 19 ريال.

شبيهة جبن نادك كاسات كريم وزن نصف كيلو جرام مقابل 10 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

احصل على زجاجة من زيت زيتون 500 مل بسعر 10 ريالات بدلاً من 15.95 ريال. عروض العثيم عرض على شامبو دوف بخمسة عشر ريالاً بدلاً من 31.95 ريال عناية شخصية يومية 2×1 600 مل.

سائل جل لوكس ياسمين مخملي 500 مل مقابل 20 ريال بدلاً من 36.95 ريال. صابون إريال أزرق مركز كيس وزن 5 كيلو جرام بخمسة وأربعين ريال فقط بدلاً من تسعة وثمانين ريال وخمسة وتسعين هللة.

اشتري كيس وزن عشرة كيلو جرامات من أرز أبو سنبلتين مزة هندي بسمتي بسعر 50 ريال فقط بدلاً من 89.95 ريال بخصم 39.95 ريال، يمكن لكل عميل شراء حتى كيسين من هذا الأرز ضمن عروض العثيم. أسواق العثيم جوال تكنو سعة 128 جيجا مقابل 810 ريال للحبة.

احصل على جوال هاي سينس اي 50 سعر الحبة 410 ريال سعة تخزين الهاتف 32 جيجا بايت.

تابلت اكسد سعة 32 جيجا بسعر 340 ريال. العثيم كيلو لحم حاشي بالعظم مقابل 31.95 ريال سعودي.

كيلو من جبن الوادي قريش بسعر عشرين ريال.

شبيهة جبن الزهار دبل كريم حبة البركة مقابل خمسة عشر ريال سعودي.

جبن داري أبيض وزن كيلو جرام بسعر 13.95 ريال فقط.

طرشي بوليف خضار مشكلة احصل على 2 كيلو بسعر 15 ريال. عمر شويل - جدة عروض مهرجان الخمسات من العثيم مول othaim mall offers - ثقفني

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