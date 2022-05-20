نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلقتين جهنمية لتنظيف وتلميع حنفيات المطبخ والحمام وإزالة الجير والصدأ في المقال التالي
في الوقت الحالي قد تتعرض العديد من حنفيات المطبخ أو الحمام بشكل دائم إلى تراكم الصدأ والجير أيضا وهناك العديد من النساء التي يصعب عليها التخلص منها بطرق التنظيف العادية والتقليدية أيضا، حيث تزعج هذه المشكلة العديد من النساء بالطبع ودائما ما يتعرضون للعديد من المشاكل إذا تم استضافة احد في المنزل لذلك تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تنظيف حنفيات المطبخ والحمام بطريقة سهلة وبسيطة للغاية.
خلطة بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون
المكونات:
- ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقتين من عصير الليمون المركز.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
طريقة الاستخدام:
يمكنكم استخدام هذه الخلطة بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية:
- في البداية يجب عليكم خلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد.
- ثم يتم إضافة هذا الخليط بعد تجانسه على جميع حنفيات المطبخ والحمام أيضاً.
- ثم يتم استخدام قطعة من الإسفنج ويتم غمسها في هذا الخليط ثم يتم فرك الحنفيات بها أيضاً بشكل جيد.
- ثم يتم شطف جميع الحنفيات في النهاية سوف تلاحظين أنها أصبحت لامعة ونظيفة تماما.
معجون الأسنان لتنظيف الحنفيات من الجير والصدأ
يجب أن نشير أن هذه الطريقة تعتبر من الطرق التي لديها فعالية بصورة كبيرة للغاية حيث تساعد في تنظيف الحنفيات بشكل رائع كما تعمل أيضاً على إزالة الجير والصدأ أيضا بكل سهولة وطريقة الاستخدام كالتالي:
- حيث أنه في البداية نحتاج أن يتم دهن جميع الحنفيات بالكامل بمعجون الأسنان.
- كما أنه يتم تركها لمدة ساعة كاملة.
- سوف يجف المعجون بشكل تام.
- يجب عليكم فرك المعجون من الحنفيات ثم يتم غسلها بقطعة من سلك والصابون السائل أيضا سوق تلاحظين النتيجة المذهلة.
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