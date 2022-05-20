مفيش طلاق تاني قانون الأحوال الشخصية يضع شروط قوية ينهي مهزلة الطلاق ويقلل من معدلاته

من الجدير بالذكر أن البلاد قد شهدت حالة كبيرة للغاية من ارتفاع حالات الطلاق في عام ٢٠٢٢ كما يجب الإشارة أن معدلات الإحصاء والتعبئة قد كشفت أن معدلات الطلاب قد ارتفعت إلى ٢١٣ ألف حالة طلاق أي ذلك بمعدل حالتين طلاق في دقيقتين فقط، كما يجب الإشارة أن هناك في الوقت الحالي العديد من القضايا الطلاق في المحاكم الأسرة وهذا يؤدي إلى حدوث توتر وقلق بين جميع الآباء والأمهات والأطفال أيضاً، تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل.

شروط انتهاء الزواج

هناك العديد من الشروط التي تسبب في حدوث طلاق بين الزوجين ومن بين هذه الشروط:

أولا المادة ٤٤ من مشروع القانون ينص على أن عقد الزواج قد ينتهي بشكل نهائي بالطلاب أو بالخلع أو بالفسخ أو بالوفاة أو التفريق بالطبع.

كما أنه ثانيا كما أكدت المادة ٤٥ أيضا على أنه لا يقع الطلاق بالطبع ولا يحقق الرجعة إلا من خلال الزوج ولا يجوز بشكل نهائي توكيل غيره من الطلاق بالطبع إلا في حالة واحدة وهي وجود وكالة رسمية في الأمور الزوجية حيث تسري هذه الوكالة لمدة ستون يوم فقط من تاريخ صدور التوكيل.

نص مادة ٤٦ من قانون الأحوال الشخصية

كما أنه يجب أن نشير أن المادة ٤٦ تنص علي في قانون الاحوال الشخصية أنه يشترط بالطبع الوقوع في الطلاق في حالة أن يكون الزوج عاقل وواعي أيضا لما يقول وبالطبع يجب أن يكون قاصد النطق بلفظ الطلاق.

ثانيا يحب أن يكون الطلاق بالطبع منجز يقصد به اليمين على فعل شئ أو تركه بعد ذلك ولا يجب أن يقع الطلاق بالألفاظ التي يطلق عليها الكناية.