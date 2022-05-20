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من الجدير بالذكر أن البطاطس تعتبر من أكثر الخضروات التي يتم استخدامها في جميع المنازل حيث تقوم العديد من النساء دائما من تحضير البطاطس بالعديد من الأشكال والطرق المختلفة حيث تعتبر من الأطعمة التي يتشارك فيها جميع دول العالم كما يجب الإشارة أنها سهلة للزراعة بالطبع وقليلة التكاليف أيضا وسعرها رخيص أيضا مقارنة بالخضروات الأخري وغنية بالعديد من الفتيامنيات المختلفة. فوائد قشر البطاطس قشر البطاطس لها العديد من الفوائد الرائعة لجميع مشاكل الجلد حيث يمكنكم استخدامها في التخلص من الهالات السوداء وتبييض البشرة أيضا كما تساعد بصورة كبيرة في التخلص من الرؤوس البيضاء والسوداء وتساعد في تقليل الدهون بشكل كبير الزائدة.

ثانيا يعتبر قشر البطاطس جيد من أجل حروق الجلد فهي علاج منزلي رائع وفعال أيضا من أجل علاج جميع حروق الجلد كما أنها تعمل كعامل مضاد للجراثيم كما تساعد على ترطيب الجلد أيضا.

كما يساعد قشر البطاطس أيضا العديد من النساء على إخفاء الشعر الرمادي حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تساعد في توحيد مظهر ولون طبيعي للشعر أيضا كما تشير العديد من المواقع المختلفة.

كما يمكن أن يساعد تناول قشر البطاطس في الحفاظ على كثافة العظام أيضا ويساعد على تقليل كافة المخاطر الإصابة بهشاشة العظام لدي جميع النساء بعد انقطاع الطمث وفقا للدراسات العديد من خبراء المعاهد الوطنية. تحضير قشور البطاطس للتخلص من الشيب في البداية يجب عليكم تقشير حوالي خمس حبات من البطاطس.

ثم يتم وضع القشور في وعاء كبير مع كوبين من الماء البارد ثم يتم وضع المزيج على النار ثم خمس دقائق ويترك حتى يبرد.

بعد أن يبرد تماما يتم تصفية السائل والاحتفاظ به أيضا .

ثم يتم وضع بعض من قطرات زيت خشب الصندل ويتم سكب المزيج البارد في وعاء زجاجي

ويتم استخدامه في كل مرة تغسل به الشعر بعد الشامبو. عمر شويل - جدة ندمت أني كنت برميه هاتي قشر البطاطس وأنا أقولك تستخدميه ازاي - ثقفني

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