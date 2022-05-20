تنظيف طاسة القلي المحروسة بمكون سحري لم يخطر على بال أحد

أن أشد ما تعاني سيدات البيوت هو الحروق التي تعلق في الأواني الخاصة بهم، والتي يبذلون فيها مجهود كبير من أجل التخلص من هذه الحروق والقضاء عليها بشكل نهائي، ولكنهم مهما فعلوا تبقى النتيجة واحدة ولم يتمكنوا من إزالة مثل هذه الدهون وأيضا الحروق، وسوف نذكر لكم بمكونات سهلة طريقة إعداد هذه الوصفة، وذلك في السطور القادمة.

طريقة تنظيف الطاسة المحروسة

لجأت العديد من السيدات إلى منظفات كيميائية عديدة، ولكن كانت النتيجة غير مرضية، فضلا عن أن مثل هذه المنتجات تسبب أذى للإنسان، فالبعض يصاب بحساسية شديدة من استخدام هذه المنظفات، وينتج عنها ضرر بالبشرة، وسوف نذكر لكم بعض المكونات الطبيعية التي نكون في حاجة لها من أجل تنظيف الطاسة المحروقة، وذلك على هذا النحو:

إحضار ملعقة واحدة من البيكربونات.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة ونصف كبيرة من الملح الخشن.

مقدار من الماء الساخن.

ملعقتان من صابون المواعين.

ليفة مخصصة لغسل المواعين.

طريقة تنظيف الطاسة

إليكم شرح مفصل لطريقة تنظيف الطاسة والتخلص من أي دهون أو حروق، وذلك على هذا النحو: