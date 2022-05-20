نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق طرد البرص من المنزل بطرق طبيعية بدون لمسه في المقال التالي
البرص من الزواحف الغير مستحب تواجدها في المنزل لما لها من منظر مقزز ولأنها تترك الكثير من الفضلات المقرفة في جميع أرجاء المنزل لذلك تبحث كل ربة منزل عن طريقة طبيعية وآمنة وغير مكلفة لطرد البرص دون ترك أي آثار جانبية ضارة وخاصة على الأطفال والأشخاص الذين يقطنون في المنزل.
طرق طبيعية للتخلص من البرص
تتعدد الطرق الطبيعية التي لا تحتوى على مواد ضارة لطرد البرص ومنها:
- قشر البيض: يعد من أفضل الطرق لطرد البرص وخاصة عند وضعه على هيئة أنصاف قشور البيضة وهى نيئه لأنه رائحتها مزعجة لتلك الزواحف ويفضل وضعها في أماكن تواجدها في النوافذ وعند الأبواب وأسفل الأسطح.
- النفثالين: هو أحد المنتجات المستخدمة في حماية الملابس حيث توضع في الشنط لكي تحفظ الملابس لفترات طويلة دون أن يصيبها أي مكروه لأنها تبعد عنها الحشرات الضارة التي تأكل الملابس ولأن رائحة النفثالين النفاذة غير محببة للابراص ينشر الناس كمية وفيرة من كرات النفثالين في أرجاء المنزل لمنع دخول الابراص.
- الثوم: الثوم وصفة مستخدمة منذ القدم حيث كان يقوم الناس بتعليق الثوم في النوافذ والبلكونات لأن الثوم أحد الروائح المنفردة للابراص كما يقوم البعض بصنع رذاذ الثوم المصنوع من الماء والثوم المفروم ناعم ويوضع في بخاخة ويتم رش الأسطح بها.
- الريش: العدو اللدود البرص هو الطيور وذلك لأن الطيور تلتهم وتتغذى وعلى الابراص وخاصة الطاووس لذلك عندما تجد البرص أو فضلاته في المنزل قم بنثر كمية من الريش في المكان وبذلك سوف يتخيل البرص أنه يوجد طيور بالمكان لذلك سوف يلوذ بالفرار.
- الماء المثلج: يقوم البعض بعمل رذاذ الماء المثلج عند ظهور تلك الزواحف في المنزل لأنها عند رشها على البرص تقوم بتجميده في مكانه بضع دقائق وفى ذلك الوقت يقوم المرء بقتله دون عناء أو مجهود يذكر.
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