نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء بنات بحرف الميم 2022 ومعانيها اجمل أسماء للبنات في المقال التالي

عندما تعلم الام بخبر الحمل وان العائلة سوف تزداد فرد تبدا في البحث عن اسم للمولودة الجديدة. ومميز تتناسب مع الشريعة الإسلامية وفي نفس الوقت تكون أسماء حديثة ورقيقة. ولهذا سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال عدة أسماء متنوعة بحرف الميم. أسماء بنات بحرف الميم من القران مزنة: يشير الي السحاب الأبيض المملؤة بمياه المطر.

مرح: يطلق علي الفتاة ذات الروح المرحة والنشيطة.

منة الله: العطاء والكرم من عند الله سبحانه وتعالي.

مريم: يطلق علي الفتاة الطاهرة.

مسك: يشير الي العطور العربية ذات الرائحة الفواحة.

مودة: يشير الي المحبة والمودة بين الأشخاص.

مكة: تشير الي السعودية التي فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم.

ميثاق: معناه العهد بين الأشخاص او الدستور.

ميرا: يشير الي باقة من الزهور.

ماجدة: من الأسماء العربية الاصيلة ويطلق علي الفتيات ذات الاخلاق العالية والمجد.

مجاهدة: يشير الي المرأة التي تجاهد وتكافح في الحياة.

مالكة: كان يستخدم هذا الاسم قديما علي النساء صاحبة الرسالة. أسماء بنات بحرف الميم جميلة ونادرة متيمة: يطلق علي الفتاة المخلصة في حبها لشريك حياتها.

مباركة: معناه التهنئة.

مهيرة: يطلق علي الفتاة ذات المهر الثمين.

ميساء: يطلق علي الفتاة ذات المكانة المرموقة.

مائسة: يطلق علي الفتاة الطموحة.

ملاك: معناه العفة والطهارة.

مياس: أي نوع من أنواع البخور ذات الرائحة الجميلة.

مي: يعني انثي القرد الصغير في العمر.

ميليا: اسم زهرة الجنة.

ميار: يقصد به النور المنبعث من القمر.

معالي: اسم عربي يطلق علي النساء معناه المرتفعات.

ماليكا: اسم يطلق علي الأنثى مشتق من ملاك.

ماذي: يعني عسل النحل الأبيض النقي ويقصد المرآة الطيبة والأخلاق الحميدة.

ماجدة: اسم من الأسماء العربية الاصلية وتسمي للفتيات ذوات الشخصية العالية والمجد.

ميرال: تسمي غزال.

مقدس: تسمي الأماكن المقدسة بالمساجد.

مرانة: تشير الي الأشجار التي تؤخذ عليها الرماح.

مزنان: تعني الاقواس الصاخبة.

منشدة: تشير الي الفتاة ذات الصوت الجيد. أسماء بنات بحرف الميم من اربع حروف مارية: يقال ان الفتيات البيض اللطيفات.

مأثر: هي الكرم والأخلاق الحميدة.

ميسم: يشير الي الأجزاء الانثوية من الازهار العطرية. عمر شويل - جدة أسماء بنات بحرف الميم 2022 ومعانيها اجمل أسماء للبنات - ثقفني

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