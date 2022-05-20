شوف أقوى مهرجان العروض لولو هايبر والعثيم على مختلف الهواتف والأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة لا تفوتها

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تستمر عروض لولو هايبر والعثيم على مختلف الأجهزة الإلكترونية بأسعار وتخفيضات مميزة. حيث يبحث الجميع سواء أكان من الشباب أو الكبار أو الطلاب عن أحدث الهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب التي تتماشي مع أعمالهم. حيث أن كلأ من هؤلاء الأشخاص يبحثون عن هاتف أو جهاز معين بمواصفات معينة تختلف من جهاز لأخر وتختلف في السعر أيضاً. أقوى مهرجان عروض لولو هايبر والعثيم على أحدث الهواتف الذكية احصل على خصم هاتف موتوريلا إيدج 20 لايت من الجيل الخامس، يعمل بنظام أندرويد 11. فالهاتف يحتوي على رامات سعتها 8 جيجا بايت، وشاشة مقاسها 6.7 بوصة، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت. بينما الكاميرات فالهاتف يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 2+8+108 ميجا بيكسل. بسعر 1049 ريال بدلاً من 1299 ريال سعودي، ووفر 250 ريال. اشتري جوال تكنو ال اي 7 من الجيل الرابع بشبكة 4G، وبها بطارية سعتها 7000 مللي أمبير. بينما مقاس الشاشة 6.95 بوصة، ورام بسعة 6 جيجا بايت، وداخلية مساحتها 128 جيجا بايت، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد، ويحتوي على ثلاث كاميرات بدقة 2+2+48 ميجا بيكسل. بسعر 810 ريال. تخفيضات العثيم على الشاشات الإلكترونية تحت شعار مهرجان الخمسات متوفر شاشة أرو ال اي دي، بشاشة مقاسها 40 بوصة، وتتميز بشاشة ليد عالية الدقة. فقط بسعر 650 ريال بدلاً من 799 ريال سعودي، ووفر 140 ريال.

خصم 300 ريال على شاشة امبيكس سمارت، بشاشة مقاس 55 بوصة، تلفاز ذكي، يتميز بدقة وضوح عالية الدقة الترا اتش دي 4K. للحبة بسعر 1300 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى مهرجان العروض لولو هايبر والعثيم على مختلف الهواتف والأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة لا تفوتها - ثقفني

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