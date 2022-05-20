شوف أقوى عروض العثيم مهرجان الخمسات المذهلة بتخفيضات كبرى othaim mall

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للأسبوع الثاني على التوالي عروض العثيم تعرض مهرجان الخمسات على مئات المنتجات المختلفة، على رأس العروض تأتي الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، يمكنك شراء كافة مقاضيك اليومية والأسبوعية من أي فرع من فروع أسواق العثيم التي بلغ عددها 282 فرع داخل المملكة العربية السعودية، من بين الأجهزة المعروض هذا الأسبوع أنواع مختلفة من قدور الضغط وغلايات المياه، الخلاطات وأجهزة الميكرويف بالإضافة إلى أواني الطهي وأدوات المائدة وغير ذلك الكثير من الأجهزة الأخرى. عروض العثيم خلاط كليك أون يدوي 170 واط معروض بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 85 ريال.

كليك أون خلاط 2 × 1 بسعر 65 ريال بدلاً من 99 ريال.

احصل على صانعة قهوة اي تي سي مقابل 95 ريال سعودي، بدلاً من 119 ريال.

وفر مع عروض أسواق عبد الله العثيم واشتري صانع الساندوتشات أي تي سي بسعر 105 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

ميكرويف كليك أون 20 لتر مقابل 260 ريال بدلاً من 299 ريال.

اشتري قدر ضغط السيف من العثيم مول مقابل 265 ريال بدلاً من 382 ريال. أسواق العثيم جهاز صناعة البيتزا والخبز جي في سي الرائع مقابل 155 ريال بدلاً من 239 ريال سعودي.

قطاعة خضار كينوود 0.5 لتر بسعر 140 ريال بدلاً من 179 ريال سعودي.

حافظة ثلج كوزموبلاست 1.8 لتر مقابل 20 ريال بدلاً من 27.95 ريال بخصم 7.95 ريال. العثيم مول احصل على طقم قدور كيتشنجر جرانيت مكون من اثنا عشر حبة بسعر 195 ريال بدلاً من 268.34 ريال.

طقم قدور كاسا بونيتا 8 حبات بسعر 240 ريال بدلاً من 435 ريال.

طباخة أرز بانيكس سعة 1.8 لتر اشتريها من العثيم مقابل 95 ريال بدلاً من 119 ريال. تخفيضات العثيم بيالات شاي كاسا بونيتا 12 اونز مقابل 15 ريال بدلاً من 119 ريال.

ميزان حمام شخصي بسعر 35 ريال بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

حامل أحذية كاسابونيتا 4 رف سعر الحبة 30 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

كرسي رحلات بسعر 45 ريال بدلاً من 64.95 ريال سعودي. othaim mall عجانة بانيكس مقابل 110 ريال بدلاً من 157.55 ريال سعودي.

احصل على مضخة سفاري الكترونية بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال.

شواية قمرا فورية مقابل 20 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

فحم الشرقية متعدد الاستخدامات 4 كيلو بسعر 25 ريال بدلاً من 37.95 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم مهرجان الخمسات المذهلة بتخفيضات كبرى othaim mall - ثقفني

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