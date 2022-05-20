نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات هايبر بنده المذهلة 56% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية شهر مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده المذهلة 56% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية شهر مايو، تتوفر قلاية بدون زيت بالسون سعة 3 لتر بسعر 319 ريال بدلا من 549 ريال تخفيض 42%، يتوفر خلاط مع وعاء كولين 150 وات بسعر 69 ريال بدلا من 95 ريال تخفيض 28%، يتوفر خلاط يدوي سداسي السرعات كينوود بسعر 79 ريال بدلا من 139 ريال تخفيض 43% ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية شهر مايو.

خصومات هايبر بنده المذهلة 56%

تتوفر قلاية بدون زيت سينكور سعة 2 كيلو جرام بسعر 159 ريال بدلا من 359 ريال تخفيض 56%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده خلاط سينكور سعة 1.75 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 189 ريال تخفيض 53%، يتوفر ضمن عروض شعر مايو على الأجهزة الكهربائية خلاط يدوي سينكور بسعر 189 ريال بدلا من 259 ريال تخفيض 27%، يتوفر خلاط كينوود سعة 2 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 149 ريال تخفيض 40%.

عروش شهر مايو هايبر بنده

يتوفر خلاط كليك اون 350 وات بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال تخفيض 34%، يتوفر ضمن عروض شهر مايو نصف الثمن خلاط يدوي كينوود بسعر 119 ريال بدلا من 259 ريال تخفيض 55%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده خلاط يدوي كي اون 300 وات بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال تخفيض 38%، يتوفر مضخم صوت سكاي وورث بسعر 299 ريال بدلا من 449 ريال تخفيض 34%.

عروض الشاشات شهر مايو

تتوفر جوجل كروم كاست 3 بسعر 159 ريال بدلا من 229 ريال تخفيض 31%، يتوفر مع إمكانية التوصيل إلى المنزل ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون سكاي وورث جوجل 65 بوصة يدعم تقنية 4k اندرويد سمارت تي في UHD بسعر 2599 ريال بدلا من 3499 ريال تخفيض 26%، يتوفر ضمن عروض شهر مايو تلفزيون سكاي وورث 42 بوصة جوجل أندرويد سمارت تي في بسعر 1199 ريال بدلا من 1599 ريال تخفيض 25%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر آبل آيفون 13 سعة 128 جيجابايت بسعر 3249 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 8%، كما يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده بسعة 256 جيجابايت بسعر 3799 ريال بدلاً من 4299 ريال خصم12%، يتوفر ضمن عروض شهر مايو هايبر بنده زد تي اي بليد اي 31 بلس سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام كاميرا أمامية 2 ميجا بيكسل وكاميرا خلفية 5 ميجا بيكسل بسعر 319 ريال بدلاً من 349 ريال خصم 9%.

يتوفر سامسونج اي 13 سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام كاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل و خلفية ثلاثية 50 ميجا بيكسل ضمن عرض خاص بسعر 649 ريال، يتوفر اونور اكس 8 بسعة 128 جيجابايت و4 جيجا رام كاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل وخلفية رباعية 64 ميجا بيكسل بسعر 919 ريال بدلاً من 949 ريال، يتوفر اونور اكس 7 بسعة 128 جيجابايت و4 جيجا رام كاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل وخلفية رباعية 48 ميجا بيكسل بسعر 649 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 8% ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية شهر مايو.