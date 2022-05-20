نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الجمعه 19 شوال 1443 تخفيضات ليوم واحد فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم الجمعه حيث تعد من العروض التي ينتظرها كافه المقيمين في المملكة العربية السعودية في جميع أيام الاسبوع حيث تحتوي علي كافه متطلباتهم اليوميه وما يحتاجون اليه دائما بتخصومات غير مسبوقه حيث تحتوي عروض العثيم اليوم علي تخفيضات مميزه للغايه حيث تصل الي نصف الثمن علي كافه انواع اللسع الغذائيه والادوات الكهربائيه ايضا لذالك سارعوا في الاستفاده قبل نفاذ الكميه.

عروض العثيم اليوم الجمعه

تتضمن عروض العثيم اليوم اقوي انواع الخصومات التي لا تقبل المنافسه لذالك يرغب عدد كبير للغايه من جميع الاشخاص من الاستفاده بالعرض اليومي الذي لا يستمر لمده 24 ساعه فقط والعرض الاسبوعي قبل انتهائه ايضا من كافه متاجر واسواق عبدلله العثيم في جميع المدن جده والرياض ومكه وباقي ومنطقه السدحان حيث يبحث عدد كبير للغايه علي مجله العروض لمعرفه المنتجات واسعارها.

مجله عروض العثيم الجمعه

تحتوي عروض العثيم علي زود كروسانون شوكلاته بسعر 5 ريال سعودي وزود رقائق ايضا كما تتضمن ايضا جميع انواع اللحوم حيث تحتوي علي مفروم اللحم الغنم السعودي والمانجو الطبيعي وملوخيه مجمده بسعر 10 ريال سعودي فقط وزيتون شرائح اسود واخضر بسعر لا يقبل المنافسه كما تحتوي علي جبن ماريتا هنغاري بسعر 15 ريال سعودي فقط وستربس دجاج دو وبطاطس ايضا

وجميع انواع الزيوت الطبيعيه حيث تحتوي علي زيت الزيتون والمانجو والرمان وصدور الدجاج وجبن داري بسعر 40 ريال سعودي فقط والخار المشكل بجميع انواعه كما تقدم ايضا عروض العثيم جميع انواع المساحيق والمنظفات حيث تقدم صابون اكسترا وايت بودره بسعر 52.95 ريال سعودي وصابون جنتو ازرق بسعر 18.50 ريال سعودي فقط وكريم بسعر 11.95 ريال سعودي فقط.

تشمل روض العثيم الجمعه صابون تايد ومناديل شير حريره بسعر 13.95 ريال سعودي فقط وشامبو ومنظف شير بسعر 15 ريال سعودي فقط وصابون تايد ومبيض ملبس ايضا وورق مطبخ وجميع الاجهزه المنزليه وادوات المطبخ حيث تقدم عروض العثيم اليوم الجمعه صانعه القهوه وصانعه الساندوتش وخلاط كليك اون يدوي بسعر 65 ريال سعودي فقط.

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