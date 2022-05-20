نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير اليوم على الشاشات والساعات الذكية تصل إلى 40% في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية تقوم مكتبة جرير بتقديم العروض والخصومات الكبيرة والمذهلة للغاية، حيث أن هذه المكتبة تكون من ضمن المكاتب المتخصصة في بيع كافة المنتجات والمستلزمات التي يريدها ويحتاج لها كل فرد مقيم بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه المكتبة استطاعت توفير وتقديم هذه العروض والخصومات بسعر قليل مناسب كل فرد متواجد بالمملكة العربية السعودية.
عروض جرير السعودية
مكتبة جرير تعتبر من أكبر المكاتب الشهيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية في الأسواق المركزية والمالية، كما أن المكتبة استطاعت أن تقدم كافة المتطلبات والاحتياجات عند كل فرد مقيم بالمملكة العربية السعودية، وكذلك يتواجد ويتوافر في مكتبة كل المنتجات والمستلزمات التي يحتاج لها ويرغب بها كل طلبة المدارس مع المنتجات التي تخص المكاتب، حيث يتوافر في المكتبة كل الألعاب التي يحبها جميع الأطفال بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- سعر شاشة من النوع سوني حجمها 55 بوصة الترا اتش دي تدعم الأندرويد دي ال اي دي باللون الفضي يكون 3999 بدلًا من 7999 ريال سعودي.
- ساعة من النوع هواوي واتس جي تي 3 برو 46 باللون الرمادي سوار مر التيتانيوم الخفيف بسعر 1999 ريال سعودي.
- شاشة من النوع سامسونج حجم 55 بوصة الترا اتش دي باللون الفضي تكون بسعر 5299 بدلًا من 8999 ريال سعودي.
- حاملة الشهادة من الماركة الغير محددة المصنوع من البلاستيك يكون بسعر 40 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع سكاي وورث حجمها 75 بوصة الترا اتش دي باللون الأسود تكون بسعر 3699 بدلًا من 6999 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع اديداس كلاسيك باللون الوردي أو الأسود يكون بسعر 99 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع تي سي ال حجم 65 بوصة الترا اتش دي تدعم الأندرويد باللون الأسود يكون بسعر 5499 بدلًا من 7999 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من بوما فيز معطف بيكوت يكون بسعر 99 ريال سعودي.
- ساعة من النوع هواوي واتش جي تي 3 برو 43 باللون الذهبي الغلاف السيراميك سوار من السيراميك باللون الأبيض يكون سعرها 2399 ريال سعودي.
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