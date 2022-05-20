نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم الجمعه والسبت 20 مايو 2022 مهرجات التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم من العروض المميزة للغايه والتي تحتوي علي جميع ما يحتاج إليه كل المواطنين من مواد وسلع غذائية مميزه للغايه حيث تقدم عروض العثيم الجمعه جميع الفواكه والخضروات أيضا وكافه المكسرات كاللوز وجوز الهند والبقوليات أيضا بجميع أنواعها واللحوم والأسماك كما تحتوي عروض العثيم السبت علي كافه المشروبات والتمر السكري وتمر إنتاج النخيل بجميع أنواعه حيث يستمر هذا العرض لمده يومان فقط.

عروض العثيم الجمعه والسبت

تحتوي عروض العثيم الجمعه والسبت علي اقوي التنزيلات المميزة والحصرية لعملائها دائما حيث تقدم في كافه متاجرها وأسواقها اقوي الخصومات التي لا تقبل المنافسة حيث تقدم جميع أنواع مستحضرات التجميل الهامة للنساء والملابس الرجالي والنسائي وأيضا الأحذية كما تتضمن مجله العروض التي سنقدمها لكم من خلال هذا المقال تخفيضات تصل إلي 50% علي جميع الأجهزة المنزلية الهامة والتي لا غني عنها في أي منزل.

مجله عروض العثيم الجمعه والسبت

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع الأدوات المنزلية الهامة في تجهيز كل بيت حيث تحتوي علي مقلاه بسعر 40 ريال سعودي وطقم أدوات مطبخ بسعر 30 ريال سعودي فقط وتموس بسعر 65 ريال سعودي فقط وطقم قدور بسعر 125 ريال سعودي كما تتضمن شنطه السفر وزود خبز ابيض بعسر 5 ريال سعودي فقط كما تشمل أيضا عروض العثيم الجمعه جميع المنتجات الغذائية.

تحتوي عروض العثيم علي زود كريم دونات وكيك رواني مكسرات وبسبوسه بالسمن الطبيعي وتورته نصفين وسط بسعر 40 ريال سعودي فقط وكروسان ميني حشوه شوكلاته 7 حبات بسعر 10 ريال سعودي فقط بيتزا خضار وسط بسعر 5 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي جميع المنظفات وأدوات التنظيف حيث تحتوي علي فوط صحيه كونكس كبيره بسعر 15 ريال سعودي ومناديل وجه بسعر 10 ريال سعودي فقط وورق مطبخ بسعر 20 ريال سعودي فقط.

تتمن ايضا في مجله عروضها الأسبوعية واليوميه جميع أنواع الجوالات حيث تحتوي علي جوال هاي سينس اي 50 بسعر 410 ريال سعودي فقط وتابلت اكسيد بسعر 340 ريال سعودي فقط وجوال تكنو اي 7 بمساحه كبيره للغايه 128 جيجا بايت بسعر 810 ريال سعودي وشاشه امبيكس بسعر 920 ريال سعودي ومسرح منزلي بسعر 280 ريال سعودي فقط.