نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم على أجهزة المنزل تصل إلى 50% تسوق الآن في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من الشركات الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تكون مستمرة في التقديم والعرض للخصومات الكبيرة والعروض القوية والمذهلة جدًا التي تتوافر وتتواجد عن طريق شركة اكسترا ومتميزة بها، وكذلك فإن شركة اكسترا قد قدمت ومنحت الخصومات والكبيرة وأقوى العروض بسعر مناسب وملائم مع كل شخص بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن شركة اكسترا تعد من الشركات المتخصصة في بيع كافة الإلكترونيات والكهربائيات بالتجزئة معها الأدوات والأجهزة المنزلية.
عروض اكسترا السعودية
تكون شركة اكسترا من إحدى الشركات المتخصصة لبيع كافة الالكترونيات التي تتواجد بشركة اكسترا بالسعر الذي يتلاءم ويتوافق مع كافة المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية حتى يتم الاستحواذ والحصول على كافة ما يريدونه ويحتاجونه سواء كان من الأجهزة المنزلية أو الإلكتروني وكذلك الكهربائية، حيث أن شركة اكسترا تعد من الشركات المساهمة التي دخلت إلى السوق المالي والمركزي بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- كمبيوتر المحمول من النوع هواوي ميت بوك دي 14 كور اي 5 سعة 512 جيجا بايت 8 جي رام حجم 14 بوصة باللون الرمادي يكون بسعر 3299 ريال سعودي.
- آبل ماك برو سعة 256 جيجابايت 8 جي رام حجم الشاشة 13 بوصة تاتش بار باللون الرمادي يكون بسعر 5499 بدلًا من 5999 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع ال جي حجمها 55 بوصة عالية الدقة يكون سعرها 3999 بدلًا من 7999 ريال سعودي.
- غسالة التعبئة الأمامية من النوع كاندي تسع حجم 14 كيلو جرام تدعم الواي فاي باللون الفحمي سعرها يكون 2499 بدلًا من 3999 ريال سعودي.
- غسالة التعبئة العلوية من النوع هاير تسع حتى 7 كيلو جرام بها 8 برامج باللون الأبيض تكون بسعر 1399 بدلًا من 1899 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع جورينية 11500 وحدة التبريد الحار والبارد يكون بسعر 1849 بدلًا من 2899 ريال سعودي.
- غسالة التعبئة الأمامية من النوع إل جي تسع 9 كيلو جرام باللون الأبيض تكون بسعر 2799 بدلًا من 4299 ريال سعودي.
- ثلاجة من النوع إل جي 11 قدم لينير كمبروسر باللون الفضي يكون بسعر 2499 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
- غسالة بحوضين من النوع هاير تسع 15 كيلو جرام بالهيكل المصنوع من البلاستيك الذي يقاوم الصدأ باللون الأبيض تكون بسعر 1349 بدلًا من 2199 ريال سعودي.
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