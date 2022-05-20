نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان الخمسان من العثيم عروض هائلة على جميع السلع الغذائية في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، يقوم الكثير من الأشخاص المتواجدين بالمملكة العربية السعودية البحث عن أحسن الخصومات والعروض المذهلة والكبيرة التي تكون مقدمة من خلال سوق العثيم بالمملكة العربية السعودية، وهذا بسبب أنهم يعرفون أن كافة العروض والخصومات المتواجدة بالهايبر تكون متميزة للغاية، كما يتوافر الكثير من الخصومات والعروض التي تتواجد بالشكل اليومي أو الأسبوعي حتى يتم جذب الكثير من الزبائن، وتتواجد هذه العروض والخصومات على كل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والمنتجات الغذائية وكل ما يتوافر بالهايبر.
عروض العثيم السعودية
سوق العثيم يعد من إحدى الأسواق المساهمة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الهايبر يكون من أكبر السلاسل القوية التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، وكذلك يتوافر السوق في ثاني مرتبة بالأسواق المركزية والتجارية وأيضًا المالية من ناحية المبيعات، كما يتواجد هذا في الترتيب بعد هايبر بنده الذي يكون متبع لمجموعة صافولا، كما أن مجلة فوربس الشهيرة قد استطاعت تصنيف الهايبر بعام 2016 على أنه يعد من أقوى وأكبر الأسواق المتواجدة بالمملكة.
تخفيضات العثيم اليوم
- سجادة الصلاة من النوع ماتريكس مقاس 80 * 120 سم تكون بسعر 10 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- سعر تي شيرت الرجالي منوع يكون 10 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- مقلاة مسطحة من النوع مستر كوك مقاس 35 سم تكون بسعر 30 بدلًا من 45 ريال سعودي.
- بنطلون الجينز الرجالى المتنوع يكون بسعر 20 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- طقم أدوات المطبخ عدد 13 قطعة تكون بسعر 30 بدلًا من 49 ريال سعودي.
- القميص الرجالي الرسمي المنوع يكن بسعر 20 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- قدر الضغط السيف حجم 9 لتر يكون بسعر 125 ريال سعودي.
- قدر سويت هوم الغير لاصق حجم 30 سم يكون بسعر 49 بدلًا من 69 ريال سعودي.
- 3 قطع من حافظة الغذاء نوعه سوبر ماكس يكون بسعر 40 بدلًا من 59 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الزبيب يكون 15.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من التمر العجوة المدينة يكون بسعر 30 ريال سعودي.
- زود كيكة البرتقال واللوز يكون بسعر 10 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
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