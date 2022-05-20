شوف عروض اكسترا السعودية بنصف الثمن على الأجهزة المنزلية تسوق الآن

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عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من الشركات الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في عرض وتقديم أكبر الخصومات القوية مع العروض الرائعة والمذهلة جدًا التي توفرها شركة اكسترا وتكون متميزة بها، وكذلك فإن شركة اكسترا قد عرضت وقدمت العروض الكبيرة معها الخصومات الرائعة بالسعر الذي يناسب ويلائم كل شخص بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن شركة اكسترا تعد من الشركات المتخصصة في بيع كل الإلكترونيات والكهربائيات من خلال التجزئة مع الأدوات والأجهزة المنزلية.
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من الشركات المتخصصة في بيع كافة الإلكترونيات التي توفرها شركة اكسترا بالسعر المناسب والمتوافق مع كل شخص بالمملكة العربية السعودية حتى يحصل ويستحوذ كل فرد بالمملكة على كافة ما يريده ويرغب بها سواء كان من الأجهزة المنزلية والإلكترونية وكذلك الكهربائية، حيث أن شركة اكسترا تعد من الشركات المساهمة التي دخلت إلى السوق المالي والمركزي بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على شاشة التلفزيون من النوع سوني حجم 75 بوصة عالي الدقة يكون بسعر 14999 ريال سعودي.
- ثلاجة من النوع كلاس برو حجم 297 لتر باللون الأبيض يكون بسعر 1999 ريال سعودي.
- ثلاجة أربعة أبواب من النوع هاير حجم 20.6 قدم مكعب 585 لتر إنفيرتر الزجاج الأسود يكون بسعر 9599 ريال سعودي.
- سعر ثلاجة من النوع هاير باب جانب باب حجم 17.8 قدم 504 لتر باللون الرمادي يكون بسعر 5499 ريال سعودي.
- ثلاجة من النوع هاير بها أربعة أبواب حجم 17.8 قدم بالإضاءة إل إي دي باللون الفضي سعرها يكون 7199 ريال سعودي.
- غسالة التعبئة العلوية من النوع هاير حجم 8 كيلو جرام 1200 دورة في الدقيقة باللون الأبيض يكون بسعر 1599 بدلًا 2399 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع أسوس انتل سيليرون ان 4020 سعة 128 جيجابايت 4 جي رام حجم 14 بوصة باللون الأزرق يكون بسعر 1399 ريال سعودي.
- آبل ماك بوك آير حجم 13 بوصة يعمل بالبصمة باللون الذهبي يكون بسعر 4699 ريال سعودي.
- سامسونج جالاكسي تاب إيه 8 حجم 10.5 بوصة سعة 32 جيجا بايت 4 جي رام باللون الرمادي يكون بسعر 949 بدلًا من 1049 ريال سعودي.
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