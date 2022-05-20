نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عرض بنده الجمعة على أجهزة المطبخ تصل إلى 60% لا تدع الفرصة تفوتك في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يكون سوق بنده من إحدى الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك الهايبر يتضمن على أكبر المجموعات القوية معها الأعمال المهمة الرائعة المتواجدة بين كل شركة ومتجر بالمملكة العربية السعودية وذلك يكون لتشييد وبناء شركة تكون من أنجح الشركات الكبيرة بين كافة الشركات والمتاجر في المملكة، كما أن هذا السوق يمتلك أكبر المجموعات التي مهدت الطريق لبناء وتشييد عدة تصورات إيجابية.
عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم 60% على الأجهزة الكهربائية والمنزلية
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون من أكبر وأشهر الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهايبر يقوم بخدمة العديد من العملاء التي وصل العدد الخاص بها حوالي مائة مليون وستون زبون متواجدين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن ذلك السوق يعد من القطاعات الضرورية والمهمة المتخصصة في مجال التجزئة، وأيضًا يتضمن على سجل متميز ورائع يعود لعام 1978.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على الفرن الكهربائي حجمه 60 لتر من النوع أي تي سي يكون سعره 369 بدلًا من 469 ريال سعودي.
- الميكروويف باللون الرمادي من النوع وايت وستنجهاوس حجمه 30 لتر يكون بسعر 399 بدلًا من 699 ريال سعودي.
- بوتجاز خاص بالتسخين موقد واحد من النوع بالسون 1500 واط يكون بسعر 99 بدلًا من 139 ريال سعودي.
- الثلاجة من النوع كليك أون حجمها 48 لتر يكون بسعر 349 بدلًا من 549 ريال سعودي.
- غسالة التعبئة العلوية من النوع جيباس حجم 7 كيلو جرام يكون بسعر 599 بدلًا من 749 ريال سعودي.
- مكواة بالبخار 1100 واط من النوع كينوود يكون بسعر 59 بدلًا من 69 ريال سعودي.
- المكواة من النوع كليك أون يكون بسعر 59 بدلًا من 79 ريال سعودي.
- فرامة اللحم من النوع كولين 1400 واط يكون بسعر 149 بدلًا من 249 ريال سعودي.
- العجانة نوعها سينكور تكون بسعر 649 بدلًا من 999 ريال سعودي.
- محضرة الطعام نوعها كينوود 800 واط سعرها يكون 199 بدلًا من 419 ريال سعودي.
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