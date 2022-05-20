شوف كل يوم عروض وخصومات على الجوالات في اكسترا السعودية

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عمر شويل - جدة أقوي العروض والمنتجات تقدمها شركة إكسترا للإلكترونيات فإن أردت شراء جوال فإن شركة إكسترا هي الحل الأمثل لكي تختار من بين الماركات الكثيرة والمتعددة من الجوالات وأيضا تحصل عليه بتخفيضات وبسعر لا مثيل له. عروض شركة إكسترا على الجوالات متوفر جوال سامسونج جالكسي إيه 03 كور 4 جي بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.5 بوصة بلون أسود. متاح سامسونج جالكسي إيه 02 4 جي بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.5 بوصة بلون أسود. متواجد جوال سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.5 بوصة بلون أبيض. تخفيض على جوال سامسونج جالكسي زد فليب 3 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي بحجم شاشة 7.6 بوصة متوفر بلون أسود. خصم على جوال أوبو إيه 16 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي بحجم شاشة 6.52 بوصة بلون أسود. متوفر جوال أوبو إيه 16 كي 4 جي بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.52 بوصة بلون أسود. متواجد جوال أوبو إيه 55 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي بحجم شاشة 6.51 بوصة بلون أسود. متاح جوال أوبو رينو 6 برو 5 جي بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام متوفر باللون الأزرق. متواجد جوال أبل أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزينية 1 تيرا بايت متوفر باللون الأخضر. يوجد جوال أبل أيفون 13 برو بسعة تخزين 1 تيرا بايت متوفر باللون الأزرق. متوفر جوال أبل أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزينية 512 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض. تخفيض كبير على جوال هونر 50 بسعة تخزين 138 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي بحجم شاشة 6.57 بوصة باللون الأسود . متوفر جوال شاومي 11 لايت إن إي 5 جي بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.55 بوصة متوفر باللون الأزرق . متاح جوال هواوي بي 50 برو 4 جي بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.6 بوصة متوفر باللون الذهبي.

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