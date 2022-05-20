نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء بنات حلوة وخفيفة 2022 أسماء رائعة لم تخطر علي البال 2022 في المقال التالي

يحتار الكثير من الإباء والامهات حين يأتيهم مولود جديد في اختيار اسم طفلهم. سواء كان المولود هذا ذكر ام انثي. حيث عليهم اختيار الاسم الذي يحمل معني جميلا ومعبرا ولذلك سوف نذكر لكم في هذا المقال أسماء رقيه ومميزة وجميلة. أسماء بنات حلوة ونادرة ريهام: يعني المطر الرقيق.

روناء: يعني التفوق والنجاح.

داليا: النعورة التي يديرها الماء شجرة العنب.

ثمراء: يعني الشجرة المثمرة كثيرة الخير.

روند: نبات عريض الأوراق.

مزن: غيوم مائية.

زينب: نوع من الشجر الجميل طيب الرائحة وصاحبة اسم زينب جريئة في عملها لا تخشي قول الحق وتحب فعل الخير.

جودي: هو الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح عليه السلام.

اصالة: اسم يعبر عن العراقة او الجودة او النسب الشريف وهو مشتق من كلمة اصيل أي ثابت وراسخ وصاحبته ذات شخصية جذابة وراي سديد ويعتمد عليها الاخرين.

تالة: النخلة الصغيرة.

رتيل: من ترتيل القران.

ديم: المطر المستمر في الهطول.

رهف: الرقة واللطافة.

ليان: الرغد والرفاه ونعمة العيش والليونة والسهولة والنعومة.

روند: نبات عريض الأوراق.

زاد: يعني الزيادة في الشيء وصاحبة اسم زاد تتميز بالجرأة وطيب القلب وحب المغامرة. أسماء بنات جديدة 2022 باران: يعني المطر او المحارب النبيل.

تارا: معناه الزهرة الجميلة.

تالا: يعني الفتاة الحسناء.

ارم: هو اسم مدينة.

حلا: يعني المذاق الحلو.

ذات: يعني صاحبة الشامة.

رسيل: يعني الماء العذب الجميل.

راميس: تعني الريح التي تأتي بالغبار.

سيدال: اسم معناه الغطاء والستر.

سوليل: هو احد أسماء الشمس.

لا فين: معناه النقاء

هدي: هو من الأسماء المؤنثة العربية تعني التوجيه والإرشاد الي الطرق الصحيح والبيان والوضح والهادي الي طرق الخير والهداية وهو عكس الضلال.

لمياء: اسم مأخوذ من لمي أي السواد في باطن الشفاه ويعني الفتاة الجميلة والحسناء ذات الصفات الحميدة واللطيفة.

خاشعة: خاضعة لله تعالي.

خيرات: هو جمع الخير.

بيرين: يعني القطن الأبيض وصاحبة اسم بيرين مرحة ومحبة للضحك وتحب السفر والرحلات.

ريمان: هو يمني الأصل ويعني العالي.

ربي: معناه ما ارتفع عن الأرض.

سيرين: الشبع او الممتلئة.

ميلانا: يعني الحبيبة اللطيفة.

جاسي: يعني حجر الياقوت الأحمر.

لويا: يعني سطوع الضوء.

ماتيلدا: يعني الفتاة المحاربة التي لا تهزم.

مونيكا: يعني الفتاة المحاربة. عمر شويل - جدة أسماء بنات حلوة وخفيفة 2022 أسماء رائعة لم تخطر علي البال 2022 - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسماء بنات حلوة وخفيفة 2022 أسماء رائعة لم تخطر علي البال 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.