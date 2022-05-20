شوف أحدث عروض العثيم الحصرية بتخفيضات تصل إلى 50% “مهرجان الخمسات”

أحدث عروض العثيم الحصرية التي يهتم بها الكثير من المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حتى يقومون بشراء ما يلزمهم من مستلزمات المنزل والمواد الغذائية والغير غذائية والأدوات الإستهلاكية وغيرها بأسعار مناسبة، ويتم متابعة عروض العثيم الاسبوعية والاستفادة من هذه العروض و التخفيضات بزيارة فروع العثيم بجميع مناطق المملكة أو أونلاين من خلال البروشور الخاص بهذا الاسبوع.

أحدث عروض العثيم الحصرية حتى 24 مايو “مهرجان الخمسات”

هناك العديد من العروض الترويجية المميزة لهذا الاسبوع، تسري العروض من يوم الأربعاء 18 مايو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو أو حتى نفاذ الكمية، وفيما يلي نوضح بعض من أهم هذه العروض:

زيت زيتون هالي بكر 4 لتر بسعر 85 ريال بدلاً من 104.25 ريال سعودي، هناك العديد من الفوائد الصحية في زيت الزيتون فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوم بدورها في حماية الجسم من الأمراض السرطانية ومضاد قوي للالتهابات، يعالج الامساك ويعمل على تقوية ونمو العظام، يساعد في عملية فقدان الوزن الزائد حيث أنه يحتوي على دهون غير مشبعة مما يقلل من مستوى الكوليسترول بالدم.

سعر زيت زيتون يورو فولد بكر 500 مل 13.50 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال سعودي.

تونة فيكتو خفيف ساندوتش 185 جرام بسعر 20 ريال بدلاً من 32.50 ريال سعودي، تحتوي أسماك التونة على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية والمفيدة لصحة الإنسان، فهي غنية بالاوميجا 3 التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول بالدم، كما أنها غنية بالبوتاسيوم وحمض الفوليك، مفيدة جدًا في علاج حالات النقرس، مصدر جيد للطاقة وتعمل على تقوية جهاز المناعة، تساهم بشكل كبير في فقدان الوزن الزائد حيث أنها قليلة السعرات الحرارية.

عسل نحل طبيعي الشفاء 750 جرام بسعر 40 ريال بدلاً من 60 ريال سعودي، تزداد عملية الشراء على عسل النحل لما له من فوايد عديدة سواء للاطفال أو الكبار، فهو ملئ بالفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، عسل النحل فعال جدًا في علاج السعال ونزلات البرد.

الشركات التابعة لأسواق عبدالله العثيم بالسعودية

هناك العديد من الشركات التي تتبع أسواق العثيم بالسعودية وهى:

معهد أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير.

سفوري لاند.

دار الخيول للمقاولات.

القصيم للتنمية.

العثيم للاستثمار والتطوير العقاري.

تقوم أسواق العثيم بإدارة مايقرب من 180 فرع بالمملكة العربية السعودية متنوعة مابين هايبر ماركت وسوبر ماركت وركن، وتمتلك ثلاثة منافذ توزيع رئيسية تتمثل في التجزئه والحملة والأركان، تقوم أسواق العثيم بتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والغير غذائية والأدوات الإستهلاكية وغيرها، وتنتشر منافذ البيع في أنحاء المملكة لخدمة أكبر عدد من المواطنين.