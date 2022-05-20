فكرة سحرية هتخلصك من الصراصير والناموس وجميع حشرات الصيف في دقيقة واحدة هتهرب من بيتك فورا

ينتشر كثيرًا مع اقتراب فصل الصيف الكثير من الحشرات والآفات الضارة وخاصة مع اقتراب فصل الصيف مثل الصراصير والنمل حيث تسعى كل ربة منزل إلى استخدام المبيدات الحشرية التي تعمل على القضاء على الحشرات بشكل نهائي ولكن تلك المبيدات تمثل ضرر كبير على الشخص وذلك عن طريق استنشاقها حيث تعمل على حساسية والتهاب الجيوب الأنفية والأمراض الخبيثة ولكن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية والتي لا تمثل أي خطر على صحة الإنسان وسوف نتناول ذلك بالتفصيل خلال تلك المقال بأقل المقادير وأقل المكونات المتوفرة لدى كل منزل وباستخدام ملعقة واحدة من بيكربونات الصوديوم.

خلطة جهنمية للقضاء على الصراصير والنمل

هناك العديد من الوصفات السهلة التي تساعد في التخلص من الحشرات وباستخدام ملعقة واحدة من بيكربونات الصوديوم نتمكن من القضاء الصراصير والنمل للأبد وسوف نشرح ذلك خلال تلك السطور بالتفصيل

المكونات

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

معلقة صغيرة من الخل.

نصف ملعقة من الليمون.

ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

نصف ملعقة كبيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء واسع ونقوم بوضع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ونضيف لبيكربونات الصوديوم ملعقة صغيرة منالخل مع التقليب الجيد لتلك الخليط.

نقوم بعصر نصف ليمونة ونقلب المكونات جيدًا.

نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الملح الخشن ونقلب تلك المحتويات جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الملح الخشن ونقلب تلك المحتويات جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس. نقوم بإضافة نصف ملعقة كبيرة من خل التفاح ونقلبها جيدًا.

نقوم بتقليب تلك المكونات جيدًا ونقوم برش أسطح البوتاجاز والمطبخ والأماكن التي يوجد بها الصراصير مثل الثقوب والبلاعات.

يمكن تكرار رش تلك الخلطة يوميًا لكي نتأكد من التخلص من الحشرات بشكل نهائي باستخدام ملعقة واحدة من بيكربونات الصوديوم.

أهمية بيكربونات الصوديوم في التخلص من الحشرات

يعتبر بيكربونات الصوديوم من المواد التي تخلصنا من الحشرات وذلك لأنها من الأوساط القاعدية التي تقضي على الحشرات وسوف نتناول ذلك بالتفصيل خلال تلك السطور