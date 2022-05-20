نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملعقة السحرية لإزالة بقع الكلور من الملابس الملونة بشكل نهائي وبسرعة رهيبة واعادتها كما كانت بدون تكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Normal

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الملعقة السحرية لإزالة بقع الكلور من الملابس ، الملعقة السحرية لإزالة بقع الكلور من الملابس بقعة الكلور على الملابس الملونة تكون من البقع الذي لا يمكن أن يتم إزالتها وهنا ما يعتقده الكثير من السيدات ، ولكن سيدتي لقد حرصنا اليوم أن نأتي لك بالملعقة السحرية التي سوف تجعلك تتخلصين تماماً وبسرعة كبيرة من بقعة الكلور الذي تكون سبب في تلف ملابسك المفضلة، فنحن دائماً نقوم باستعمال الكلور الذي يجعل الملابس زاهية وناصعة البياض، كما أنه يقضي على الجراثيم والبكتيريا التي تتواجد على الملابس.

الملعقة السحرية لإزالة بقع الكلور من الملابس

الكلور من المواد التي تعمل على تبيض الملابس وتزيل أصعب البقع ولكن عندما يتساقط على الملابس الملونة فيغير لونها ويجعلها تالفة تمتاماً، حيث أن البعض يكون مضطر أن يستغنى عنها نهائياً، ولكن من الآن يمكن أن يتم استخدام الخل

لأنه المحلول الجيد الي يمكنه أن يعالج مشكلة بقعة الكلور على الملابس الملونة بالإضافة إلى أنه يساعد على إعطاء نتائج سريعة وفورية.

خلطة إزالة بقع الكلور من الملابس الملونة

تصادف أغلب سيدات المنازل مشكلة تنظيف الملابس من بقعة الكلور التي تكون عبارة عن مشكلة كبيرة جداً بالنسبة إليهم، ويمكن أن يتم استخدام هذا الخليط التي يتم تحضيره كالتالي:

المكونات:

· 1 ملعقة صغيرة ثيوسلفات الصوديوم.

· ماء بارد.

· إسفنجة.

طريقة الاستخدام:

· يتم نقع الملابس الملونة المتضررة ببقع الكلور في ملعقة صغيرة من ثيوسلفات الصوديوم.

· مضاف لها لتر من الماء البارد وقلبي الملابس جيداً في الخليط حتى يتم التخلص من البقع تماماً.

· كما يتم استعمال الاسفنجة للتخلص من البقع الصعبة في حال كان من الصعب إزالة البقع.

· كما من الممكن أن يتم استعمال هذا الخليط على أنواع مختلفة من الأقمشة مثل الحرير والصوف والبوليستر، ولكن لا يمكن أن تستخدم على الملابس المصنوعة من الجلد.

خلطة كربونات الصوديو لإزالة الكلور من الملابس

كربونات الصوديوم من المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها في كثير من أمور التنظيف المختلفة ويستخدم كما يلي:

المكونات:

· 1 ملعقة كبيرة كربونات الصودا.

· فرشاة أسنان.

· 1 ملعقة صغيرة كحول.

· 1 لتر ماء بارد.

· قطعة نظيفة قطن.

طريقة الاستخدام:

· في وعاء توضع الملابس الموجود بها البقع ثم يضاف لها الماء البارد وابدئي في غسلها.

· ومن يتم إضافة كربونات الصودا وقليل م الماء حتى يصبح لديك عجينة.

· توضع العجينة على الملابس وتترك حتى أن تجف.

· ويتم فركها بفرشاة الأسنان ثم يتم تنظيفها بالقطن والكحول.