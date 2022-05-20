نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضحك الصورة تطلع حلوة.. كيف اطلع صورتي حلوة في بطاقة الاحوال وجواز السفر والرخصة بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص المقبلين على استخراج أو تجديد البطاقة الشخصية عن كيف اطلع صورتي حلوة في بطاقة الاحوال، ويرجع ذلك إلى صعوبة عمل وضعية تميز الصورة وأيضًا سرعة التقاطها وعدم أخذ الوقت الكافي للتركيز، ولكن من خلال مقالنا اليوم سوف نعرض بعض النصائح التي يمكنك من خلالها الحصول على صورة رائعة.

كيف اطلع صورتي حلوة في بطاقة الاحوال

إذا كنت من الأشخاص المقبلين على استخراج بطاقة شخصية وتعد هي المرة الأولى لك، أو تمتلك بالفعل بطاقة وغير راضي عن صورتك بداخلها وتحتاج لبعض الملاحظات كي تمتلك صورة حلوة في بطاقة الاحوال القادمة، النصائح التي تساعدك في ذلك وهي كالآتي:

اجعل مستوى وجهك مستقيم

كي تتمكن من جعل الصورة في البطاقة مظبوطة لابد أن تكون وضعية الجلوس أيضًا مظبوطة، ينبغي أن يكون وجهك مستقيم ولا ترفع مستوى ذقنك للأعلى أو للأسفل، ذلك الخطأ الذي يقع فيه العديد من شدة التوتر.

اجعل ابتسامتك هادئة

عليك بإظهار ابتسامة هادئة لا يظهر فيها شكل الأسنان حتى لا تكون صورة البطاقة مبالغ فيها و متصنعة، وأيضًا لا يتطلب العبوس أو غلق الفم بالكامل كي لا تبدو الصورة سيئة.

عدم التوتر

يؤدي التوتر الذي يصاحب البعض بسبب عدم معرفة الوضعية المناسبة. وتراود العديد من الأفكار بداخله إلى انطباع ذلك على ملامحه مما يؤثر على مظهر الصورة.

اختيار تسريحة أوحجاب مناسب

لابد من عمل تسريحة مناسبة للصورة. والحرص على عدم تغطية الملامح بالشعر، أو عمل تسريحة تظهرك بعمر أكبر من عمرك.

وبالنسبة للفتيات المحجبات يجب اختيار اللون المناسب للحجاب. ويفضل الدرجات الغامقة كي تظهر الصورة واضحة.

أما الشباب فلابد من تسريح الشعر بطريقة راقية. وحالات الصلع ينبغي التأكد من جفاف الرأس من أي تعرق حتى لا يظهر شكل لامع في الصورة.

في ختام مقال كيف اطلع صورتي حلوة في بطاقة الاحوال. قمنا بعرض الملاحظات التي عليك اتباعها وتطبيقها بالطريقة الموضحة مسبقًا. كي تتمكن من الحصول على صورة مميزة وحلوة في بطاقة الاحوال وتتلاشى الأخطاء التى وقعت فيها سابقًا.