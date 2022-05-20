تنظيف فواصل السيراميك مهما كانت درجة السواد بخلطة جبارة من مطبخك

تتواجد الكثير من المنظفات في الأسواق لتنظيف الأرضيات، ولكن الكثير لا يكون ذو فعالية كبيرة، لذلك تبحث ربات المنزل حول خلطة جيدة تعمل على تنظيف فواصل السيراميك وتلميع الأرضية، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم وصفة ذو فعالية شديدة تعمل على تنظيف السيراميك وتلميعه مع إزالة التراب المتراكم ما بين فواصل السيراميك، كما سنذكر لكم طريقة استخدام الوصفة، وأيضا ما هي الطريقة الأمثل للحفاظ على السيراميك وجعله نظيف دائما.

تنظيف وتلميع السيراميك والفواصل

توجد أكثر من طريقة تعمل على تنظيف فواصل السيراميك، ولكن اخترنا لكم أكثر الطرق فعالية:

مسح السيراميك جيدا، ثم البدء في وضع غسول ارضيات، والبدء في استخدام فرشاة تماثل حجم فرشاة الأسنان، يمكنك حك الفواصل جيدا، حتى التأكد من إزالة الغبار العالق بين بلاط السيراميك.

ملح الليمون والخل، يتم خلط المكونين مع وضع كمية صغيرة من الماء، ثم البدء في حك الارضية باستخدام فرشاة، الاستمرارية في الحك حتى التنظيف الجيد.

البوتاس مع الكلور مع كمية صغيرة من الماء، ولكن عليكي بتنظيف الأرضية وجعلها خالية من الأتربة، ثم وضع الخليط على الأرضية لمدة ربع ساعة، بعد ذلك يمكنك حك الارضية جيدا لمدة عشر دقائق، ثم يمكنك وضع الماء على الأرضية ومسحها جيدا ثم تجفيفها.

الحفاظ على نظافة السيراميك ونظافة الفواصل