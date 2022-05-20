نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى طريقة لتسليك حوض المطبخ المسدود وبالولاعات بمكونات رخيصة ومتوفره في كل بيت دون اللجوء للسباك في المقال التالي
تحاول الكثير من السيدات البحث حول طريقة جيدة للتنظيف البلاغات الخاصة بحوض المطبخ والحمام، كما يعتبر الحوض الخاص بالحمام والمطبخ هو المكان الرئيسي لتكوين الحشرات المؤذية كالصراصير وغيرها، لذا على جميع ربات المنزل الاهتمام بنظافة حوض الحمام وحوض المطبخ أيضا، حيث توجد العديد من الوسائل التي تعمل على نظافة حوض الحمام والمطبخ كما تعمل على تسليك الحوض وجعله خالي من الأشياء العالقة به، لذلك سنقدم لكم أكثر من وصفة تساعدك في تسليك الحوض جيدا.
التخلص من الأشياء العالقة بالحوض
توجد أكثر من وصفة فعالة لتسليك الحوض، لذلك اخترنا لكم أكثرهم فعالية، وأشدهم قوة:
- يوجد بداخل محلات الأدوات المنزلية سلك معدني، يمكنك الاستعانة بالسلك المعدني أن طريق إدخاله في فتحات حوض المطبخ ثم تحريكه، ولكن احرصي على عدم خرم الماسورة البلاستيكية الخاصة بالحوض، كنا يمكنك الاستعانة بالسلك المعدني أثناء تسليك البانيو.
- خل مضاف له ملعقتين من البيكنج صودا، يتم تقليب الخليط جيدا، ثم بعد ذلك يمكنك وضع الخليط في الحوض، وبعد ذلك ستجدي انسداد الحوض انتهى، وهذه من أكثر الطرق فعالية في تسليك الحوض وأيضا تنظيف.
- الملح والبيكنج صودا والصابون، يمكنك إضافة ملعقتين من كل المكونات، ثم وضعهم بداخل الحوض، بعد ذلك قومى بالبدء في حك الحوض بإستخدام فرشاة، منها استطعني تنظيف الحوض وأيضا تسليكه.
الحفاظ على الحوض من الانسداد
والحفاظ على الحوض من الانسداد قومي بالخطوات التالية:
- علكيي بوضع مصفاة من القماش المفرغ بجانب الحوض، حتى تستطيع وضع فضلات الطعام، دون وضعهم في الحوض مما يسبب في انسداد حوض المطبخ .
- كما أنه عليك بتنظيف الحوض بشكل دائم حتى لا ينسد منا يساعد على تكون البكتيريا وأيضا تكون صراصير وحشرات.
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