نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليك عيون البوتاجاز المسدودة بليمونه وتنظيف عيون البوتاجاز المسدودة بدون تجريحه في المقال التالي

السيدات في كل مكان يحبون النظافة يرغبن في الحفاظ على الأجهزة لأطول فترة ممكنة، والعديد منهن يحاولن اعتياد مجموعة من الخطوات اليومية من اجل الحفاظ على البوتاجاز بشكل خاص، ونحن سنساعدك في المقال التالي على ذلك. طرق تنظيف عيون البوتاجاز تنظيف البوتاجاز باستخدام إبرة البوتاجاز: بعد نزع العيون نقوم بغسلها بسائل غسيل الأطباق وفركها بالسلك.

تمرير الإبرة من الفتحات الخاصة تحت المياه لتسليمها. تنظيف عيون البوتاجاز بالخل والليمون صنع خليط من الخل وعصير الليمون.

بفرشاة الأسنان نقوم بفرك العيون داخل الخليط.

تركهم مغمورين في الخليط لمدة ساعة على الأقل.

غسلها بالمياه. تنظيف عيون البوتجاز بالخل قطرات من الخل على العيون.

تركها منقوعة في الخل لمدة عشر دقائق.

بفرشاة الأسنان نقوم بفرك العيون داخل الخليط.

غسلها بالمياه. تنظيف عيون البوتاجاز بالبيكنج صودا وضع كمية من البيكنج صودا على العيون.

صنع بخاخ من المياه والخل.

تركها منقوعة لمدة خمسة عشر دقيقة.

نقعها في مياه مغلية لمدة عشر دقائق.

بفرشاة الأسنان نقوم بفرك العيون.

غسلهم بالمياه. طرق الحفاظ على البوتاجاز وضع البوتاجاز في مكان جيد التهوية ويجب أن يكون بعيد عن الثلاجة وقريب من النوافذ او شفاطات الهواء.

تنظيف البوتاجاز بشكل دوري بالخل وإعطائه اللمعان والتطهير المطلوب.

عدم ترك السلك في مقبس الكهرباء بشكل دائم.

إغلاق محابس الغاز في حالة السفر أو الغياب لمدة طويلة.

استخدام فوطة مبللة بالمياه ومسح البوتاجاز بها بعد الانتهاء من استخدامه.

عدم إنزال الغطاء الزجاجي الخاص به بعد الانتهاء حتى لا بتكسر الزجاج نتيجة الحرارة.

طلب الصيانة الدورية من الشركة للتأكد من سلامته.

كما أنه يجب عدم استعمال العنف أو القوم عند استخدام البوتاجاز للحفاظ عليه عمر شويل - جدة تسليك عيون البوتاجاز المسدودة بليمونه وتنظيف عيون البوتاجاز المسدودة بدون تجريحه - ثقفني

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