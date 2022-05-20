خطر جدا أنقذ نفسك وأولادك قم بوضع عملة معدنية في الثلاجة قبل مغادرة المنزل

خطر جدا أنقذ نفسك وأولادك من المعتاد أننا نضطر إلى السفر بضعة أيام، ومن المحتمل أن ينقطع خلال هذه الفترة التيار الكهربي مما يؤدي ذلك إلى تلف بعض الأطعمة في الثلاجة وخاصة اللحوم والدواجن، وقد يعود إلى التجمد مرة أخرى ويتجمد بعد أن يتلف دون أن نشعر بذلك، وهذا الأمر قد يتسبب في التسمم الغذائي ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى الموت.

أنقذ نفسك وأولادك من خطر انقطاع التيار الكهربي

الكهرباء أصبحت تتحكم في حياتنا بشكل كبير فهي تتمثل في معدات كهربائية في المستشفيات والمصانع والمنازل أيضا؛ فقد توجد أجهزة الكمبيوتر والثلاجة والغسالة فعند انقطاع التيار الكهربي؛ فقد تتوقف الحياة وعند عودتها تعود الحياة مرة أخرى، ولكن تكرار هذا الأمر قد يؤدي إلى ضرر كبير على جميع الحالات ويتسبب في خسائر كثيرة.

وضع عملة معدنية في الثلاجة

عندما تقرر السفر إلى مكان قد تتأخر فيه عن المنزل بضعة أيام فلابد من أن تأخذ حذرك حتى تكون مطمئن على الأطعمة التي هي داخل الثلاجة، وذلك حتى لا تتسبب في أي ضرر لك ولأسرتك فيجب عليك قبل التحرك من المنزل أن تقوم بوضع قطعة معدنية فوق كوب ماء متجمد ونضعه في الفريزر حتى موعد العودة من السفر؛ فإذا وجدت القطعة المعدنية أسفل الكوب فهذا يعني انقطاع التيار الكهربي فيجب عليك التخلص من جميع الأطعمة بالإضافة إلى كوب الماء نفسه، وأما إذا وجدت العملة أعلى الكوب على ما هي كانت عليه فهذا يعني أن الكهرباء لم تنقطع أثناء السفر، وبذلك يتم استخدام الأطعمة وأنت مطمئن.

أضرار تناول الأطعمة ألتألقه

تناول الأطعمة ألتآلفه قد يؤدي إلى التسمم الغذائي التي من الممكن أن يؤدي إلى الموت إذا تم تفاقم الحالة، لذا يجب علينا التأكد من تاريخ صلاحية أي منتج يتم تناوله، ويجب علينا حفظ الأطعمة في الثلاجة مع مراعاة عدم انقطاع التيار الكهربي حتى نضمن سلامة المنتج.