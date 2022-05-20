نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القضاء على الصراصير وبيضها الصغير من منزلك بدون مبيدات خلال يومين في المقال التالي
يعاني الكثير منا من وجود الصراصير في المنزل، كما يتم البحث حول وصفات وخلطات تساعدهم في القضاء على الصراصير وبيضها بشكل سريع، كما أن الخطورة تكمن في وجود بيض الصراصير، حيث يمكنك القضاء على الصراصير عن طريق قتلها بأي وصفة، ولكن لا يمكنك بسهولة القضاء على بيض الصراصير، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم وصفة فعالة تساعدكم في التخلص من الصراصير والقضاء على بيضها بسهولة.
القضاء على بيض الصراصير والصراصير
يمكنك القضاء على الصراصير بأكثر من طريقة، ولكن احرصي بعد أن تقومي بالقضاء على الصراصير بأن تهامة بنظافة المنزل وبالأخص المطبخ والحمام والأماكن التي توجد بداخلها ماء، ولكن في هذه الفقرة سنقدم لكم وصفة سحرية للقضاء على الصراصير وبيضها:
- يعرف عن الصراصير هجرها للاماكن التي توجد بها روائح فزاعة، لذلك سنستخدم الخل في الوصفة.
- ثم نضيف إلى الخل نصف كوب من الصابون السائل.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كربونات صوديوم.
نقوم بإضافة كل تلك المكونات إلى جردل من الماء، ثم سكب الجردل على الأرضية والأماكن المراد قتل الصراصير بها والتخلص من البيض.
- يتم مسح الأرضية وغسلها جيدا.
- يمكنك تكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع حتى التأكد من خلو المكان من الصراصير والحشرات.
كيفية المحافظة على نظافة المنزل من الصراصير
- علكيي باستمرار تنظيف المنزل تنظيف عميق، ثم التنشيف جيدا بعد الغسل.
- الاهتمام بالمطبخ اهتمام كبير في النظافة، من حيث تجفيف الأرضية وتجفيف الحوض، وتنظيف مخارج البالعات، وما إلى ذلك.
- تهوية المطبخ بشكل دائم، بسبب أن الصراصير تنمو في الأماكن ذات الحرارة المرتفعة.
- كما يجب تنظيف الأماكن الضيقة وإزالة الأوساخ العالقة بها، حتى لا تتكون بكتيريا تساعد على نمو الحشرات.
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