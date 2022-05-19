شوف اقوي عروض بنده الاسبوعيه حتي 31 مايو 2022 خصم وتخفيض جبار على المنتجات حتي نفاذ الكمية تسوق فورا

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عروض بنده الاسبوعيه مايو 2022 من أكثر المواضيع المثيرة والتي تنال إعجاب واهتمام الكثير من المتصفحين هي تخفيضات بنده ولذلك نقدم لكم أقوى أحدث عروض بنده لشهر مايو 2022م – 1443هـ، حيث أن ماركت بنده هو ماركت شهيرة في جمهورية مصر العربية وفي المملكة العربية السعودية ولها فروع كثيرة في مختلف أنحاء الدولتين، وتعمل باستمرار على تلبية حاجة المشترين وعمل عروض تخفيضية مميزة لكل المشترين وتوفيرًا عليهم وتخفيفًا من أعباء ومتطلبات الحياة الصعبة. اقوي عروض بنده الاسبوعيه حتي 31 مايو 2022 قامت ماركت بنده بعمل أفضل عروض التخفيض اللحوم والجبن المعلبة حيث جاءت العروض كالآتي:- سعر الطحين الفاخر انخفض من 15.80 ريال سعودي حتى وصل إلى 10 ريال سعودي.

بينما بطاطس لامب وستوت خاصة بالقلي سعرها وصل إلى 15 ريال سعودي بعد أن كان 26 ريال سعودي.

جبنة كريمي قابلة للدهن فسعرها يبدأ من 20 ريال سعودي بعد أن انخفض سعرها من 37.95 ريال سعودي.

لحم تونة خفيف فسعرها انخفض من سعر 32 ونص ريال سعودي حتى وصل إلى 20 ريال سعودي.

أرز ياسمين سعرها وصل إلى 20 ريال سعودي بعد أن كان 29.95 ريال سعودي.

صدور دجاج الطرية سعرها كان 31.30 ريال سعودي ووصل إلى 20 ريال سعودي. عروض بنده وتخفيضاتها منتجات ومناديل مكرونة إيطاليانو سعرها 14.85 ريال سعودي قبل الخصم وبعد الخصم 10 ريال سعودي.

ذرة فودي فسعرها وصل إلى 15 ريال سعودي بعد أن كان 29.75 ريال سعودي.

معجون طماطم سعره كان 32.85 ريال سعودي ووصل إلى 20 ريال سعودي.

حليب مكثف كامل الدسم سعره وصل من 72سا.95 ريال سعودي حتى وصل إلى 57.95 ريال سعودي.

سائل غسيل المواعين مبيض سعره وصل من 22.95 ريال سعودي حتى وصلت إلى 15 ريال سعودي.

مناديل كلاسيك فاين للوجه سعرها وصل من 20.95 ريال سعودي حتى وصلت إلى 15 ريال سعودي.

مسحوق مركز للغسيل تايد سعرها بلغ 49.95 ريال سعودي بعد أن كان 94.95 ريال سعودي.

زبدة كيري جولد غير مملحة سعرها وصل من 20.85 ريال سعودي إلى 10 ريال سعودي.

شرائح الفطر الفودي فسعرها وصل من 17.50 ريال سعودي ووصل إلى 10 ريال سعودي.

أما الفول المدمس السادة سعرها وصل إلى 10 ريال سعودي بعد أن كان 13.50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اقوي عروض بنده الاسبوعيه حتي 31 مايو 2022 خصم وتخفيض جبار على المنتجات حتي نفاذ الكمية تسوق فورا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف اقوي عروض بنده الاسبوعيه حتي 31 مايو 2022 خصم وتخفيض جبار على المنتجات حتي نفاذ الكمية تسوق فورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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