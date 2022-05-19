نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تتوقعوا.. معجزة تحدث عند وضع الليمون في الغسالة لو عرفتم السر لفعلتم هذا الشئ يومياً في المقال التالي
عظم النساء تريد جعل الملابس البيضاء ناصعة بيضاء مثل اللبن، لأن هذا يدل على نظافة ست البيت، ولكن معظم المساحيق التي تستخدم في تبييض الملابس تحتوي على مواد شديد الخطورة وتؤثر بالسلب على اليدين وتؤدي بها إلى الاحمرار والالتهابات، كما يوجد بعض الأشخاص تتأثر ملابسهم بالتعرق ويتغير اللون الأبيض إلى الأصفر بسبب ذلك، وليس تمتلك ربة المنزل شئ إلا البحث عن أفضل طريقة لجعل الملابس البيضاء كما هي، ولكن نحن نقول لها لا تفكري كثيرا الحل موجود لديكِ في الثلاجة، وهو الليمون، نعم الليمون هو أفضل مبيض طبيعي، لمعرفة المزيد عن طريقة استخدام الليمون في تبييض الملابس، ابقوا معنا وتابعونا.
فوائد وضع القليل من الليمون في الغسالة
الليمون له فوائد لا حصر لها، سواء في وضعه في الكثير من الوصفات، أو استخدامه في علاج الكثير من مشاكل البشرة والجسم، والآن سوف نعرض لكم اهمية الليمون في تبييض الملابس البيضاء:
- القضاء على بقع الصدأ:
من الممكن أن ينتج من نشر الملابس على السلك صدأ لا بد من التخلص منه وذلك عن طريقة، وضع القليل من عصير الليمون على الملابس، ثم بعد ذلك دعكها وغسله في الغسالة.
- يعمل كمطهر و مبيض طبيعي الكلور على الرغم من أنه له تأثير قوي على الملابس البيضاء، إلا أنه ينتج عنه أضرار مثل، احمرار اليدين والوصول بها إلى الحساسية.
- الليمون يعتبر مطهر طبيعي، كما أن يضيف للملابس روائح جميلة وعطرية.
طريقة استخدام الليمون ووضعه في الغسالة
ما زال هناك فوائد أخرى لليمون وهي:
- يساعد في التخلص من بقع العصير يتم نقع الملابس في محلول من عصير الليمون والماء والقليل من الملح لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم وضعه في الغسالة.
- يساعد في التخلص من بقع العفن الموجودة على الملابس:
- ينتج العفن من ترك الملابس عليها ماء، وتم تركها في مكان لا يصل إليه الضوء ولا الحرارة، وتتأثر الملابس بالتعفن ويعمل على إتلاف الملابس وتقطع الخيوط، ولذلك يجب وضع القليل من عصير الليمون، ثم نتركه لبعض الوقت، ثم نقوم بغسلة.
- لتعطير الملابس بصفة عامة يجب وضع نصف كوب من عصير الليمون في الغسالة أثناء الغسيل.
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