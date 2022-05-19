تسليك البلاعات بالخل في 5 دقائق فقط مهما كان الانسداد خلطة سحرية دون الحاجة إلى سباك

انسداد البالوعات خاصة في المنازل من الأمور التي تثير الاشمئزاز وتجعل أهل البيت يهربون منه، وله العديد من الأسباب المقصودة والغير، وتحاول العديد من ربات المنزل عدم حدوث الانسداد لكنه يحدث، لذلك يبحثن دومًا عن طرق من أجل تسليكها وآمن هذه الطرق هو الخل.

طرق تسليك البلاعة

الطريقة الاولى باستخدام الأسيد:

الاسيد من المواد الكيميائية التي تقوم بتسليم البلاعات، وهو فعلا في التنظيف والتطهير كما يقوم بالتخلص من الحشرات التي تتواجد في داخل البلاعات.

طريقة الاستخدام

نصف كوب من مادة الاسيد داخل البلاعات.

تغطية البلاعة لمدة لا تقل عن النصف ساعة.

سكب مياه مغلية في البلاعة.

الطريقة الثانية باستخدام البوتاس

البوطاس من المواد الكيميائية الفعالة في القضاء على الدهون المتراكمة في البلاعات، وهو من المواد التي تساعد في تسليك البلاعات بطرق سهلة ومرنة.

طريقة الاستخدام

وضع كمية من البوطاس.

وضعهم داخل البالوعة المسدودة.

صب المياه المغلية.

تغطية البلاعة.

الانتظار لمدة لا تقل عن الخمسة دقائق.

الطريقة الثالثة باستخدام البيكنج صودا

البيكنج صودا من المكونات المنزلية الفعالة في عمليات التطهير والتنظيف، ويمكن إثبات الفاعلية بالتجربة.

طريقة الاستخدام

وضع كوب من صودا الخبز في البلاعة.

وضع القليل من الخل عليها.

انتظار انتهاء الفوران.

صب المياه المغلية في البلاعة.

بعد خمسة عشر دقيقة نعيد الكرة مرة أخرى.

الطريقة الرابعة باستخدام الخل

الخل من المكونات المنزلية التي أثبتت فاعليتها في القضاء على الميكروبات وتسليك البالوعات، كما يقوم بالتخلص من البكتيريا والجراثيم.

طريقة الاستخدام