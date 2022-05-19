نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الجمعة تخفيضات تصل إلى 60% على جميع السلع الغذائية في المقال التالي
يكون هايبر العثيم من الأسواق المساهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا السوق يعد من أقوى السلاسل الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا يتواجد الهايبر في المرتبة الثانية في الأسواق التجارية المركزية وكذلك المالية من جهة المبيعات، حيث يتواجد في ترتيبه بعد سوق بنده التابع إلى مجموعة صافولا، حيث أن مجلة فوربس الشهيرة قد استطاعت تصنيف السوق في سنة 2016 على أنه يعتبر من أكبر الأسواق القوية التي تتواجد في المملكة.
عروض العثيم السعودية
يقوم العديد من الأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية للبحث عن أفضل العروض والخصومات الكبيرة والمذهلة التي تقدم عن طريق هايبر العثيم في السعودية، وذلك بسبب أنهم يدركون ويعلمون أن كل الخصومات والعروض التي تتوافر في السوق تكون متميزة جدًا، حيث يتواجد العديد من العروض والخصومات المتواجدة بالصورة الأسبوعية أو اليومية لكي يتم جذب العديد من العملاء، حيث أن تلك الخصومات والعروض تتوفر على كافة الأجهزة المنزلية والإلكترونية مع المنتجات الغذائية وكافة ما يتواجد في السوق.
تخفيضات العثيم الجمعة
- اثنان ربطة من معجون الطماطم نوعه فيكتو مقدار 8 * 135 جرام يكون بسعر 15 بدلًا من 19 ريال سعودي.
- شوربة الشوفان من النوع كويكر عدد اثنان ربطة مقدار 500 جرام تكون بسعر 10 بدلًا من 21 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من الصابون نوعه آريال المركز يكون بسعر 45 بدلًا من 89.95 ريال سعودي.
- 10 كيلو جرام من الأرز البسمتي نوعه أبو سنبلتين المزة الهندي عدد اثنان كيس يكون بسعر 50 بدلًا من 69.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الكورن فليكس نوعه كلوقز ابو ديك عدد اثنان حبة يكون بسعر 20 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- الجبن القريش من النوع الوادي سعرها يكون 20 ريال سعودي.
- طرشي فلفل حار حبة صغيرة مقدار كيلو جرام يكون بسعر 10 ريال سعودي.
- لبنة نوعها داري مقدار 2.7 كيلو جرام للعلبة الواحدة يكون بسعر 55 ريال سعودي.
- المانجو مدامي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 9.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من المانجو سمكة سعرها يكون 7.95 ريال سعودي.
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