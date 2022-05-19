نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات كارفور ماركت السعودية تصل إلى نصف الثمن عروض شهر مايو على جميع الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات كارفور ماركت السعودية تصل إلى نصف الثمن عروض شهر مايو على جميع الأجهزة، يتوفر لوازم عجانة كهربائية احترافية 3 في 1 مع مفرمة وخلاط 1200 وات سعة 7 لتر ذهبي وردي بسعر 578 ريال بدلاً من 767 ريال خصم 24%، يتوفر فيليبس قطاعة بسعر 109 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 21%، يتوفر ريبون مفرمة خضار بسعر 89 ريال بدلاً من 105 ريال خصم 15% ضمن عروض كارفور ماركت السعودية حتى نهاية شهر مايو.

خصومات كارفور ماركت السعودية نصف الثمن

يتوفر اي تي سي جهاز طبخ متعدد الوظائف سعة 9 لتر بسعر 350 ريال بدلاً من 549 ريال خصم 36%، يتوفر ضمن خصومات كارفور السعودية نصف الثمن مقلاة هوائية رقمية سعة 5.5 لتر 1500 وات باللون الأسود، بسعر 283 ريال بدلاً من 581 ريال خصم 51%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية شهر مايو فيليبس محضر طعام 30 وظيفة 850 وات بسعر 489 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 18%، يتوفر براون محمصة خبز شريحتين بسعر 129 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 31%.

عروض كارفور حتى نهاية شهر مايو

يتوفر مفرمة كهربائية صغيرة متعددة الوظائف بقدرة 400 وات سعة 500 مل أبيض/فضي بسعر 88 ريال بدلاً من 131 ريال خصم 32%، يتوفر ضمن عروض شهر مايو كارفور ماركت باناسونيك خلاط يدوي 800 وات باللون الأبيض بسعر 199 ريال بدلاً من 329 ريال خصم 39%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية كارفور السعودية قلاية هوائية كهربائية بقاعدة للتثبيت على المنضدة بسعة 6 لتر باللون الأسود بسعر 299 ريال بدلاً من 499 ريال خصم 40%.

عروض شهر مايو كارفور السعودية

يتوفر عرض خاص على كليكون مروحة عمودية بحامل 40.5 سم مع ريموت بسعر 199 ريال، يتوفر ضمن خصومات شهر مايو ربع الثمن توشيبا مايكروويف مع شواية ديجيتال سعة 42 لتر 1500 وات بسعر 799 ريال بدلاً من 1049 ريال خصم 23%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية كارفور ماركت ماكينة صنع القهوة بالتنقيط مع فلتر قهوة قابل لإعادة الاستخدام والازالة 12 كوب بسعر 88 ريال بدلاً من 133 ريال خصم 33%.

عروض الأجهزة الكهربائية كارفور السعودية

يتوفر بيسيل ممسحة بخار 3 في 1 بقدرة 1500 وات بسعر 665 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 33%، يتوفر ضمن عروض شهر مايو كارفور السعودية طقم خلاط يدوي كهربائي مكون من 3 قطع بقدرة 400 وات باللون الفضي بسعر 108 ريال بدلاً من 165 ريال خصم 34%، يتوفر عرض خاص على كليكون مكيف صحراوي ضمن خصومات الأجهزة الكهربائية حتى نهاية شهر مايو سعة 5 لتر بسعر 299 ريال.

عروض الشاشات كارفور السعودية

يتوفر نيكاي تلفزيون ذكي 65 بوصة بسعر 2399 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 27%، يتوفر ضمن عروض الشاشات كارفور السعودية ال جي شاشة ذكية 50 بوصة ال اي دي بتقنية 4K بدقة عالية ومعالج رباعي النواة بسعر 2399 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 40% ضمن عروض كارفور ماركت السعودية حتى نهاية شهر مايو.