نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم تقدم أجدد مهرجان الخمسات الجديد للأسبوع الثاني على التوالي بأسعار مذهلة لا تفوتها ALOthaim في المقال التالي

عروض العثيم مول تستمر على التوالي في تقديم أجد العروض والمهرجانات على التوالي بأسعار ليس لها مثيل. حيث تقدم في أسبوعها الثاني على التوالي مهرجان الخمسات المميز والذي يحتوي على مجموعة مختلفة من السلع الغذائية المهمة، وكذلك مستحضرات التجميل الرائعة والمنظفات وغيرها بتخفيضات مذهلة. كما لا ننسى أنه يتواجد في مول العثيم عروض عملاقة على مختلف الأجهزة لا تفوتها. أجدد عروض العثيم مول على السلع الغذائية تحت شعار مهرجان الخمسات متوفر زيت زيتون عافية بكر ممتاز، سعة الزجاجة 500 مل، للحبة بسعر 15 ريال بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

اشتري أرز الوليمة مزة بسمتي، للكيس بوزن 5 كيلو جرام، بسعر 35.95 ريال بدلاً من 42.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم المذهلة على مستحضرات التجميل اشتري جل معقم لايف بوي متكامل بسعة 500 مل، للحبة بسعر 5 ريال بدلاً من 36.95 ريال سعودي.

احصل على خصم 10.25 ريال على لوشن فازلين اشراقة كاكاو، سعة العلبة 400 مل، بسعر 15 ريال بدلاً من 25.25 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم تقدم أجدد مهرجان الخمسات الجديد للأسبوع الثاني على التوالي بأسعار مذهلة لا تفوتها ALOthaim - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم تقدم أجدد مهرجان الخمسات الجديد للأسبوع الثاني على التوالي بأسعار مذهلة لا تفوتها ALOthaim على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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