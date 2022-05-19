طرق سحرية لتنظيف السجاد والموكيت بمنتهى السهولة والفاعلية

طرق سحرية لتنظيف السجاد والموكيت، العديد من النساء يريدن بيت نظيف، وكذلك سجاد نظيف بشكل دائم، وذلك لأن نظافة البيت والسجاد على وجه الخصوص من أهم الأمور التي تلفت نظر الضيف لنظافة المكان، ورغم العديد من المحاولات المجهدة والمتعبة لكل ست بيت من أجل أن تعمل على تنظيف السجاد الا أنه لم يجدن النتيجة الكاملة لهذا التنظيف، لذا قررنا أن نتناول معكم طريقة سريعة وسهلة تعطيكم نظافة كاملة للسجاد في وقت قصير.

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طريقة تنظيف السجاد

سوف نتناول في هذه الطريقة الوصفة الأكثر شيوعا، واتباعا أثناء عملية التنظيف ألا وهي استخدام الملح، وذلك على هذا النحو:-

لابد من إتاحة مكان واسع يتسع لك فيه تنظيف السجاد بشكل سهل وبسيط، ولكي تتمكن من تنظيف السجادة بشكل كامل.

أولا وقبل أن نضع أي شيء على السجاد لابد من فرد السجادة، والقيام بإزالة أي أتربة عالقة بها، والحرص على تنفيضها من أي غبار.

بعد ذلك نقوم بفرد السجادة ونوزع عليها كمية مناسبة من الملح الخشن، ونتركه لمدة عشر دقائق.

يتم إحضار المكنسة الكهربائية فهي تعمل على شفط الملح الموجود على السجادة، والذي يعمل على القضاء على كافة الاتربة والأوساخ.

بهذا الشكل نكون تمكنا من تنظيف السجادة بشكل سريع وسهل، ودون الحاجة إلى استخدام مياه، وبذل مجهود ومعاناة شديدة وأخذ وقت طويل لكي تتم عملية التنظيف.

هذه الطريقة متاحة في حال أنك مداوم بصفة مستمرة على التنظيف الخاص بالسجاد، ولكن في حالة وجود بقع لا يمكن التخلص منها إلا باستخدام مسحوق تنظيف قوي باستخدام المياه، فلابد من أن نتجه إلى الطرق الأخرى المعتادة.

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