نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات هايبر بنده المذهلة تتجاوز 50% على الأجهزة و الهواتف حتى نهاية شهر مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده المذهلة تتجاوز 50% على الأجهزة و الهواتف حتى نهاية شهر مايو، تتوفر عصارة مولنيكس 350 وات بسعر 169 ريال بدلا من 279 ريال تخفيض 40%، تتوفر قطاعة كي اون سعة 550 مللى بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال تخفيض 38%، تتوفر غلاية كهربائية كولين سعة 1.7 لتر بسعر 55 ريال بدلا من 79 ريال تخفيض 31% ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية شهر مايو.

خصومات هايبر بنده تتجاوز 50%

تتوفر عجانة كولين سعة 5 لتر بسعر 269 ريال بدلا من 439 ريال تخفيض 39%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده نصف الثمن عجانة مع خلاط معدني اريتي 550 وات بسعر 369 ريال بدلا من 769 ريال، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده مفرمة لحم كينوود 2100 وات بسعر 349 ريال بدلا من 529 ريال تخفيض 52%، تتوفر عجانة اي تي سي بسعر 69 ريال بدلا من 119 ريال.

عروض شهر مايو هايبر بنده

تتوفر محضرة القهوة اي تي سي بسعر 85 ريال بدلا من 110 ريال تخفيض 23%، تتوفر ضمن خصومات شهر مايو هايبر بنده غلاية ستانلس ستيل كليك أون سعة 1.8 لتر بسعر 39 ريال بدلا من 69 ريال تخفيض 44%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده ميكرويف شارب سعة 20 لتر بسعر 249 ريال بدلا من 399 ريال تخفيض 38%، يتوفر موزع مياة دورا بسعر 429 ريال بدلا من 649 ريال تخفيض 34%.

عروض هايبر بنده نصف الثمن

تتوفر طاهية مندي اي تي سي سعة 6 لتر بسعر 194 ريال بدلا من 299 ريال تخفيض 35%، يتوفر ضمن عروض شهر مايو نصف الثمن قدر ضغط كهربائي بالسون سعة 8 لتر بسعر 329 ريال بدلا من 579 ريال تخفيض 43%، يتوفر ضمن عروض شهر مايو هايبر بنده خلاط يدوي اريتي 1000 وات بسعر 169 ريال بدلا من 239 ريال تخفيض 30%، تتوفر محضرة طعام اريتي بسعر 169 ريال بدلا من 289 ريال تخفيض 42%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده امبكس جلوريا 50 بوصة يدعم تقنية 4k سمارت تي في بسعر 1299 ريال بدلا من 1899 ريال تخفيض 32%، يتوفر تلفزيون تي سي ال 55 بوصة يدعم تقنية 4k سمارت تي في أندرويد بسعر 1899 ريال بدلا من 3099 ريال تخفيض 39%،يتوفر تلفزيون توشيبا ال اي دي ليد 55 بوصة بسعر 1999 ريال بدلا من 2999 ريال مع قسيمة خصم بقيمة 250 ريال تخفيض 33%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف سامسونج كور اي 3 سعة 32 جيجا بايت و 4 جيجا رام كاميرا أمامية 5 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية 48 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال بدلا من 369 ريال، تتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف سامسونج a 12 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و أمامية رباعية 48 ميجا بكسيل بسعر 575 ريال بدلا من 599 ريال ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية شهر مايو.