نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف استمتع بأوفر عروض اكسترا الأسبوعية للأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة وخصومات جبارة في المقال التالي

عروض اكسترا الأسبوعية تقدم أقوى العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة والكبيرة، بأوفر الأسعار وأجود الخامات من أشهر الماركات العالمية مثل سامسونج، ال جي، فيليبس وغيرهم الكثير من الماركات العالمية التي تشتهر بالدقة والجودة والأمان في مجال صنع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات، والجدير بالذكر أن شركة اكسترا للبيع بالتجزئة والتسويق توفر خدمة التوصيل إلى المنازل في محافظة من محافظات المملكة العربية السعودية في مدة لا تتجاوز الثلاث أيام كحد أقصى، هذا بالإضافة إلى إمكانية الاستلام من أحد معارض الشركة لمنتشره في معظم محافظات المملكة. أقوى عروض اكسترا الأسبوعية للأجهزة الكهربائية الكبيرة: هاير غسالة حوضين سعة 15 كيلو، مزودة بهيكل خارجي من البلاستيك ضد الصدأ، متوفرة باللون الأبيض بسعر 1,349 ريال سعودي بدلاً من 2,199 ريال، بخصم قوي قيمته 38.65%.

باناسونيك غسالة فاتحة أمامية سعة 7 كيلو غسيل، متوفرة باللون الأبيض بسعر 1,549 ريال سعودي بدلاً من 2,129 ريال، بخصم قيمته 27.24%.

غسالة تعبئة علوية من هاير سعة 7 كيلو ومزودة ب 8 برامج غسيل متوفرة باللون الأبيض بسعر 1,899 ريال سعودي بدلاً من 1,399 ريال، بخصم قيمته 26.32%. مع العلم أن جميع العروض السابقة تتمتع بهدية شراء مجانية بقيمة 250 ريال سعودي. كلاس برو مكيف جداري قوة 18000 وحدة ، يقوم بتوزيع الهواء في أربع اتجاهات بارد بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 2,699 ريال.

جري مكيف جداري قوة 18500 وحدة واي فاي تنظيف ذاتي بارد بسعر 2,899 ثلاجة مقاس 18. 3,799 ريال. مع العلم أن جميع عروض التكييفات السابقة تتمتع ب 2 هدية شراء مجانية بقيمة 429 ريال سعودي. سامسونج ثلاجة مقاس 18.6 قدم تجميد وتبريد سريع خامات إستيل بسعر 3,499 ريال سعودي بدلاً من 6,799 ريال.

عرض الأكثر مبيعاً على باناسونيك ثلاجة باب جانب باب مقاس 19.9 قدم، أنفيرتز متوفرة باللون الرمادي الغامق بسعر 3,999 ريال سعودي بدلاً من 5,059 ريال. عروض اليوم على الأجهزة الصغيرة: كلاس برو مايكروويف ديجيتال سعة 20 لتر بقوة 700 واط متوفر باللون الأبيض بسعر 399 ريال سعودي، ويتمتع هذا العرض بهدية شراء مجانية بقيمة 99 ريال.

نينجا محضر طعام 3*1 قوة 1200 واط متوفر باللون الأسود بسعر 1,099 ريال سعودي، مع هدية شراء مجانية بقيمة 109 ريال. ديلونجي ماكينة لإعداد القهوة بأنواعها اسبريسو كابيتشينو ولاتية بسعر 1,199 ريال سعودي مع هدية شراء مجانية بقيمة 349 ريال.

نسكافيه ميني مي دولشي جوستو متوفرة باللون الأسود بسعر 649 ريال سعودي، مع هديتين بقيمة 500 ريال. عرض الأكثر مبيعاً على باناسونيك برادة ماء تحميل من الأسفل بارد حار عادي بسعر 1,099 ريال.

كلاس برو برادة ماء حار بارد، قوة 520 واط متوفرة باللون الأبيض بسعر 599 ريال سعودي، مع هدية شراء مجانية بقيمة 99 ريال. عمر شويل - جدة استمتع بأوفر عروض اكسترا الأسبوعية للأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة وخصومات جبارة - ثقفني

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