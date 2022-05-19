غيرى لون شعرك وانتي فى البيت... طريقة صبغ الشعر باللون البني والأحمر بمكونات طبيعية وغير ضارة على الشعر والنتيجة مذهلة

صبغ الشعر باللون البني والأحمر، تسعى الكثير من السيدات للحفاظ على جمالها وأظهار شعرها في أحسن صورة له وهناك المزيد من ألوان الموضة التي ترغب بها السيدات منها الأحمر والبني الذي يجعل شكلها ومظهرها أجمل وارقي ويعطيها أحساس بقوة الشخصية، ولمعرفة طريقة صبغ الشعر بالأحمر والبني يرجي متابعة مقالنا اليوم.

صبغ الشعر باللون البني والأحمر

لابد من توفر هذه المكونات دون ضرورة الذهاب إلى صالونات التجميل ودفع مبالغ طائلة لصبغ الشعر.

مكونات صبغ الشعر بالأحمر والبني

10ملاعق كبيرة من الحناء الخضراء

ملعقة كبيرة من القهوة العربية

عصير 2ليمونة لتعزيز لون الشعر

1بيضة

نصف كوب من خل التفاح

ربع كوب من زيت الزيتون ويمكن وضع زيت جوز الهند بدلا منه

خطوات صبغ الشعر باللون البني

يتم أحضار أناء واسع ويفضل أن يكون أناء مخصص للصبغات ثم يتم وضع الحنة الخضراء

ويفضل عدم استخدام الحنة الهندية لأنها تسبب تلف الشعر ثم يتم وضع ملعقة القهوة العربية

ويتم المزج جيدا ثم يتم وضع خل التفاح وعصير الليمون والضرب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس

وإذا كان الخليط ثقيل يتم وضع القليلة من الماء ثم يضاف الماء الساخن حتي نحصل على خليط ثقيل

ثم يغطى هذا الخليط لمدة ساعة ليكون جاهز للاستخدام.

ثم يتم توزيع الشعر إلى أربع أقسام ويتم ارتداء قفازات للأيد حتي لاتلتصق الصبغة بالأيدي

ويتم دهن منطقة الأذن ومقدمة الجبهة بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند حتى لاتلتصق الصبغة فيهم،

ويتم وضع الصبغة على الشعر مع توزيعها جيدا ثم يغطى الشعر بكيس بلاستيكي بعد الانتهاء من توزيع الصبغة

ويترك الشعر فترة كافية ثم ينظف بالشامبو والماء ويفضل أن يكون شامبو خالي من الكبريت،

ويتم إعادة هذه الوصفة مرة شهريا للحفاظ على لون الشعر البني الجميل.

صبغ الشعر باللون الأحمر العنابي

ملعقة من زيت الزيتون البكر

وملعقة من أوراق الكركدية بعد طحنها جيدا

ملعقة من الخبيزة

3ملاعق من مغلي الكركدية

طريقة تحضير صبغ الشعر باللون الأحمر العنابي