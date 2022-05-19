نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيرى لون شعرك وانتي فى البيت… طريقة صبغ الشعر باللون البني والأحمر بمكونات طبيعية وغير ضارة على الشعر والنتيجة مذهلة في المقال التالي
صبغ الشعر باللون البني والأحمر، تسعى الكثير من السيدات للحفاظ على جمالها وأظهار شعرها في أحسن صورة له وهناك المزيد من ألوان الموضة التي ترغب بها السيدات منها الأحمر والبني الذي يجعل شكلها ومظهرها أجمل وارقي ويعطيها أحساس بقوة الشخصية، ولمعرفة طريقة صبغ الشعر بالأحمر والبني يرجي متابعة مقالنا اليوم.
صبغ الشعر باللون البني والأحمر
لابد من توفر هذه المكونات دون ضرورة الذهاب إلى صالونات التجميل ودفع مبالغ طائلة لصبغ الشعر.
مكونات صبغ الشعر بالأحمر والبني
- 10ملاعق كبيرة من الحناء الخضراء
- ملعقة كبيرة من القهوة العربية
- عصير 2ليمونة لتعزيز لون الشعر
- 1بيضة
- نصف كوب من خل التفاح
- ربع كوب من زيت الزيتون ويمكن وضع زيت جوز الهند بدلا منه
خطوات صبغ الشعر باللون البني
- يتم أحضار أناء واسع ويفضل أن يكون أناء مخصص للصبغات ثم يتم وضع الحنة الخضراء
- ويفضل عدم استخدام الحنة الهندية لأنها تسبب تلف الشعر ثم يتم وضع ملعقة القهوة العربية
- ويتم المزج جيدا ثم يتم وضع خل التفاح وعصير الليمون والضرب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس
- وإذا كان الخليط ثقيل يتم وضع القليلة من الماء ثم يضاف الماء الساخن حتي نحصل على خليط ثقيل
- ثم يغطى هذا الخليط لمدة ساعة ليكون جاهز للاستخدام.
- ثم يتم توزيع الشعر إلى أربع أقسام ويتم ارتداء قفازات للأيد حتي لاتلتصق الصبغة بالأيدي
- ويتم دهن منطقة الأذن ومقدمة الجبهة بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند حتى لاتلتصق الصبغة فيهم،
- ويتم وضع الصبغة على الشعر مع توزيعها جيدا ثم يغطى الشعر بكيس بلاستيكي بعد الانتهاء من توزيع الصبغة
- ويترك الشعر فترة كافية ثم ينظف بالشامبو والماء ويفضل أن يكون شامبو خالي من الكبريت،
- ويتم إعادة هذه الوصفة مرة شهريا للحفاظ على لون الشعر البني الجميل.
صبغ الشعر باللون الأحمر العنابي
- ملعقة من زيت الزيتون البكر
- وملعقة من أوراق الكركدية بعد طحنها جيدا
- ملعقة من الخبيزة
- 3ملاعق من مغلي الكركدية
طريقة تحضير صبغ الشعر باللون الأحمر العنابي
- يتم وضع المكونات كلها سويا مع بعض ومزجها جيدا حتي يتم الحصول على خليط متجانس ثم يتم تقسيم الشعر إلى أربع أقسام
- وتوزيع الصبغة جيدا على الشعر من جذوره حتي أطرافه ويترك لمدة ساعة كاملة ثم ينظف بالشامبو والماء
- وتعاد هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا حتي نحصل علي لون الشعر الأحمر العنابي.
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