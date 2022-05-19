نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم وتفعيل الاشتراك بنجاح لدخول سحب الـ500.000$ في المقال التالي
تتواصل عمليات الاشتراك من جميع الدول من أجل المشاركة في مسابقة الحلم، وسرعة تفعيل البيانات لدخول سحب النصف مليون دولار من إجمالي جوائز 3.5 مليون دولار أمريكي، والذي سيتم السحب عليه خلال أيام قليلة مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر فضائية إم بي سي ببرنامج صدى الملاعب، وسيتم إعلان اسم الفائز بنظام القرعة العشوائية التيس يتم سحبها على الهواء مباشرة أمام مرأى ومسمع المشاهدين في كل مكان، ومن ثم الاتصال بالرقم الفائز لتهنئته، وفي حالة عدم الرد يتم السحب على رقم آخر، حيت يتم التواصل مع الفائز والحصول على جميع بيانات لتسليمه الجائزة.
طرق الاشتراك في مسابقة الحلم
يوجد 3 طرق للاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول، تتمثل في:
- الاشتراك من خلال خدمة الاتصال الهاتفي على الرقم المرادف لبلدك، ثم الإجابة بشكل صحيح على سؤال المسابقة الذي يصل المشترك عبر رقم هاتفه.
- الاشتراك من خلال إرسال كلمة حلم أو dream أو reve على رقم بلدك أيضًا، ثم الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك.
- الاشتراك من خل تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم تثبيته على جوالك، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم تسجيل جميع البيانات المطلوبة، وأخيرًا موافق أو إرسال.
تفعيل رقم الهاتف
يتم تفعيل رقم هاتفك في المسابقة، وقبولك ضمن المشتركين ممن يشمهلم السحب الجديد المقبل على جائزة 500 ألف دولار أمريكي، من خلال تسجيل رقم هاتفك الي قمت بالاتصال منه أو إرسال الرسالة النصية من عليه، شريطة الإجابة بشكل صحيح على السؤال أو الأسئلة التي تصلك عبر رقمك، مع العلم أن الأسئلة تكون في المتناول وهي أسئلة عامة ليست بالصعبة، ومن ثم دخول السحب وانتظار موعد حلقة الجائزة على فضائية إم بي سي.
مع مراعاة أنه في حالة عدم تواجد رقم لدولتك، يُمكنك التواصل والاشتراك من خلال الرقم الدولي الواحد للاشتراك في جميع الدول، ومن ثم دخول السحب الجديد المقبل على الفور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم وتفعيل الاشتراك بنجاح لدخول سحب الـ500.000$ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.