تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم وتفعيل الاشتراك بنجاح لدخول سحب الـ500.000$

تتواصل عمليات الاشتراك من جميع الدول من أجل المشاركة في مسابقة الحلم، وسرعة تفعيل البيانات لدخول سحب النصف مليون دولار من إجمالي جوائز 3.5 مليون دولار أمريكي، والذي سيتم السحب عليه خلال أيام قليلة مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر فضائية إم بي سي ببرنامج صدى الملاعب، وسيتم إعلان اسم الفائز بنظام القرعة العشوائية التيس يتم سحبها على الهواء مباشرة أمام مرأى ومسمع المشاهدين في كل مكان، ومن ثم الاتصال بالرقم الفائز لتهنئته، وفي حالة عدم الرد يتم السحب على رقم آخر، حيت يتم التواصل مع الفائز والحصول على جميع بيانات لتسليمه الجائزة.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

يوجد 3 طرق للاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول، تتمثل في:

الاشتراك من خلال خدمة الاتصال الهاتفي على الرقم المرادف لبلدك، ثم الإجابة بشكل صحيح على سؤال المسابقة الذي يصل المشترك عبر رقم هاتفه. الاشتراك من خلال إرسال كلمة حلم أو dream أو reve على رقم بلدك أيضًا، ثم الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك. الاشتراك من خل تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم تثبيته على جوالك، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم تسجيل جميع البيانات المطلوبة، وأخيرًا موافق أو إرسال.

تفعيل رقم الهاتف

يتم تفعيل رقم هاتفك في المسابقة، وقبولك ضمن المشتركين ممن يشمهلم السحب الجديد المقبل على جائزة 500 ألف دولار أمريكي، من خلال تسجيل رقم هاتفك الي قمت بالاتصال منه أو إرسال الرسالة النصية من عليه، شريطة الإجابة بشكل صحيح على السؤال أو الأسئلة التي تصلك عبر رقمك، مع العلم أن الأسئلة تكون في المتناول وهي أسئلة عامة ليست بالصعبة، ومن ثم دخول السحب وانتظار موعد حلقة الجائزة على فضائية إم بي سي.

مع مراعاة أنه في حالة عدم تواجد رقم لدولتك، يُمكنك التواصل والاشتراك من خلال الرقم الدولي الواحد للاشتراك في جميع الدول، ومن ثم دخول السحب الجديد المقبل على الفور.