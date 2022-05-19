أسماء بنات من القران 2022 اجمل أسماء بنات من الجنة نادرة ومميزة

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الأطفال هي نعمة يهبها الله لعبادة حيث يحاول الإباء والامهات للاستحواذ علي اجمل الأسماء وأكثرها تعبيرا عن المعاني الجميلة والسامية. لأجل ان يطلقوها علي أبنائهم وبناتهم ولان يجدو اجمل واكثر تعبيرا من الأسماء المستوحاة من القران. ولذلك سنقوم من خلال هذا المقال بذكر أسماء عديدة للبنات جميله ومميزة. أسماء بنات من القران اسلام: يعني التسليم لله والخضوع له.

استبرق: الشيء الذي تم نسجه بخيوط الدهب.

افنان: هي جمع فن.

الاء: النعم التي لا يمكن حصرها ولا عددها.

بشري: الخبر المفرح.

براءة: التخلص من العيب.

تقوي: العبادة وصلاح الحال.

تسنيم: اسم عين ماء في الجنة.

جنات: جمع جنة.

حور: حسن العين او شدة سواد وبياض العين.

حياة: العيش والنفع والمنفعة.

خلود: الحياة الخالدة والدائمة.

دنيا: الحياة التي نحياها الان.

ذات: النفس وهي المرأة التي تعتمد علي نفسها.

ريحان: نوع من البنات طيبة الرائحة.

روضة: هو المكان الذي فيه ماء وشجر ونبات.

زهرة: مفرد زهور.

سندس: الحرير الرقيق.

سدرة: شجرة المبق.

شمس: هي النجم التي تنير الأرض.

سنا: علا وارتفع وارتقي.

صفا: الصخر الناعم الملمس ومفردته صفاة.

طيبة: حسنة الخلق المهذبة.

عين: النهر الصغير.

عهد: الوفاء والذمة. أسماء بنات جديدة 2022 ومعانيها فرح: السرور والبهجة.

فردوس: البستان والوادي الخصيب.

عالية: المراء رفيعة المقام.

قطوف: ما قطف من الثمر بعد نضجه.

قمر: القمر المنير في السماء.

كوكب: جميلة الوجه الحسناء.

مريم: فهو المرأة البتول والجمال والرقعة.

مكة: الأرض الطاهرة.

نداء: رفع الصوت عند المناداة.

هدي: الرشد والبيان.

وتين: عرق في القلب يجري فيه الدم.

يقين: المعرفة الحقيقة.

ياقوت: الجوهر الصلب والشفاف.

اعتكاف: يعني الابتعاد لعبادة الله والاعتكاف في المسجد.

ابتهال: يعني التضرع والدعاء لله عز وجل.

ابتهاج: يعني السرور والفرحة.

آيات: العلامات والدلائل.

ايمان: يعني التصديق بالله.

اريج: يعني رائحه عطر.

ابرار: يعني الصادقون.

جهاد: يعني النضال.

حسنات: معروف.

اكرام: يعني تقدير المكانة.

اخلاص: يعني الصدق والوفاء والصفاء.

حنان: العطف والرقة.

رحيق: الرحيق الخالص.

لؤلؤ: البريق والصفا. أسماء بنات من الجنة نورهان: الملكة المنيرة او نور الملكة.

نورسين: ضور القمر كما انه اسم احد الجبال المتواجدة في الشام.

شريهان: معناه الاميرة المحبوبة او الملكة المحبوبة.

مادلين: الفناة المثيرة والفاتنة كما انه يعتبر منسوب لمدينة مجدل التي تقع في دولة فلسطين.

امنة: يعني المطمئنة.

افاق: عودة المرء الي طبيعته.

مزن: السحاب المحمل بالماء.

ليال: هو جمع ليل.

اروي: من أسماء الصحابيات ومنهن السيدة اروي بنت الحارث بن عبد المطلب ابنة عم رسو ل الله.

اميمة: من أسماء الصحابيات واسمها يعني في اللغة العربية الام الصغيرة.

درة: الدر هو اللؤلؤ وهو اسم صحابية وابنة عم رسول الله صلي الله عليه وسلم. عمر شويل - جدة أسماء بنات من القران 2022 اجمل أسماء بنات من الجنة نادرة ومميزة - ثقفني

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