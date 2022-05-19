طريقة عبقرية سحب الفلوس من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة في دقيقتين

لا تمتلك فيزا صراف آلي لتستخدم تلك الآلة، ما رأيك أن نخبرك بطريقة تمكنك من سحب أي مبلغ تريده من تلك الماكينة دون إدخال بطاقة؟ الأمر ليس احتيال كما تظن، في الحقيقة هناك خدمة أضيفت منذ فترة على هذا الماكينات تجعل العميل قادر على سحب الأموال منها بدون بطاقة، هل تريد معرفة التفاصيل؟ ننصحك إذًا بقراءة التالي.

سحب مال من ماكينة الصراف بدون بطاقة

الطريقة الوحيدة التي تحقق لك هذا الأمر هو أن يكون لديك على هاتفك محفظة كاش، وهي محفظة إلكترونية تستقبل وتحول منها أي مبلغ تريده.

وهي طريقة مبتكرة لحمل أي مبلغ مالي معك على الهاتف، دون أن تتعرض لمخاطرة حمله أوراق نقدية، فقد تفقده أو يتم سرقته منك.

أما عن هذه المحفظة فيوجد منها نوعين وهما:

محفظة تتبع شركات معينة مثل فودافون كاش، اتصالات كاش، وكذلك أورانج كاش، وغيرها من المحافظ المشابهة.

بالإضافة إلى محفظة بنكية مرتبطة بحسابك البنكي، وبها تكون قادر على سحب المال كما تشاء دون الذهاب للبنك نفسه.

طريقة سحب المال من الصراف الآلي بدون بطاقة

أما عن خطوات إتمام ذلك فإنت بحاجة للدخول أولًا على تطبيق محفظتك، وهو بالمناسبة مثبت مسبقًا على هاتفك.

ثم التأكد من توفر خاصية السحب من الماكينة دون فيزا كارد، وبعد التأكد من وجودها نقوم بتطبيق الآتي:

ادخل إلى تطبيق محفظتك، ثم انقر على سحب مالي بواسطة الـ ATM.

ثم ادخل قيمة المبلغ الذي تريد سحبه.

قم بكتابة الرقم السري الذي عينته من قبل للمحفظة.

بعدها تصلك رسالة على الهاتف بها رمز مؤقت تستخدمه على الماكينة.

ثم توجه للماكينة، واختر أوبشن خدمات “بدون بطاقة”.

حدد نوع محفظتك، واكتب رقم الهاتف الخاص بالمحفظة، واكتب الرقم السري في الماكينة، وكذلك المبلغ المراد سحبه.

اضغط تأكيد، ثم انتظر الحصول على المال من الماكينة.

علمنا طريقة بسيطة تمكننا من الحصول على المال الموجود على محفظتنا بدون التوجه لمكاتب الصرافة، ولا امتلاك بطاقة صراف آلي.