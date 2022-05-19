بمعلقة حناء..طريقة جذابة جدا لصبغ الحواجب فى البيت بخلطات طبيعية تدوم لأطول فترة ممكنه

صبغ الحواجب فى البيت، يبحث الكثير من السيدات عن أفضل الطرق الطبيعية في صبغ الحواجب وتعطي نتيجة تدوم لفترة طويلة فهي تتميز بشكلها الرائع وتعطي منظر جمالي للنساء ولكن الطرق الكيميائية كـ الصبغات تسبب الكثير من الضرر مع الوقت وتسبب تساقط شعر الحواجب وتغير لونه الطبيعي كما أنها من الطرق باهظة الثمن والتي لا يقدر البعض عليها ولذلك نقدم إليكم أفضل الطرق الطبيعية في صبغة الحواجب.

صبغ الحواجب فى البيت

من أهم الوصفات الطبيعية في صبغة الحواجب هي طريقة الحنة والكركم حيثُ لا يوجد أي ضرر لها على الشعر وتمنح الحنة للشعر القوة ويستخدم كالآتي:

مكونات المطلوبة لصبغ الحواجب تدوم لعدة أشهر

ملعقة من الحنة.

ملعقة من الكركم.

فرشاة لوضع الحنة.

ملعقة من زيت الخروع.

خطوات تحضير صبغ الحواجب

نحضر علبة متوسطة الحجم ونظيفة تمامًا حتى نقوم بعمل مكونات الصبغة بها.

نضع في العلبة ملعقة الكركم وملعقة الحنه مع زيت الخروع.

نقوم بإضافة قطرات من الماء الساخن ونخلط المكونات حتى تصبح ذات قوام ثقيل أقرب للعجين.

نتركه بضع دقائق حتى تختلط المكونات تمامًا ويزداد تأثيرها على الشعر ويعطي نتيجة فعالة تدوم لفترة أطول.

نحضر الفرشاة ونغمسها فى الخليط ونضعها على الحواجب وتترك لبضع دقائق.

نتابع تغير لون الحواجب وتكون حسب الرغبة إذا كانت الدرجة فاتحة أو غامقة.

بعد ذلك نقوم بغسل الحواجب بالماء.

بعد ذلك نحضر زيت الخروع ووضعه على الحواجب فهو يعمل على زيادة كثافة الشعر ويقوم بإنبات الشعر في وقت قصير

كيفية استخدام القهوة في صبغ الحواجب

تعد القهوة من المواد الطبيعية التي يمكن استعمالها في صبغ الحواجب بدون أي ضرر وتستخدم كالآتي:

مكونات المستخدمة القهوة في صبغ الحواجب

ملعقتين من القهوة.

ملعقة من الكاكاو.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة من العسل.

الخطوات عمل القهوة في صبغ الحواجب