من النهاردة ما فيش ريحة زفارة تأني ... بمكونات في مطبخك طرق كثيرة للتخلص من زفاره الفراخ والنتيجة فوق الخيال

طرق كثيرة للتخلص من زفاره الفراخ، زفاره الفراخ من الأمور التي تعاني منها بعض السيدات والتي قد تسبب فساد الأطعمة نتيجة وجود رائحة كريهة و تستمر الرائحة في الأيدي لفترات طويلة مهما تم غسلها بالصابون أو غيره ولذلك تبحث السيدات عن أفضل الطرق للتخلص من زفاره الفراخ والرائحة العالقة بالأيدي وهذا ما نتحدث به اليوم سوف نقدم لكم بعض الطرق للقضاء على رائحة الزفارة الكريهة باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة.

طرق كثيرة للتخلص من زفاره الفراخ

هناك بعض الطرق التي يجب اتباعها للقضاء على رائحة الزفارة وهي:

الملح التخلص من زفاره الفراخ نهائيا

يساعد الملح على التخلص من رائحة زفاره الفراخ وذلك عن طريق وضع ملعقة من الملح مع الماء عند غسل الفراخ

ونقوم بدعك الفراخ جيدًا أو اللحوم بشكل عام ثم غسل الفراخ بالماء والصابون جيدًا قبل التسوية و تختفي رائحة الزفارة الموجودة تمامًا.

التخلص من زفارة الفراخ بالدقيق

يساعد الدقيق بشكل كبير على القضاء على الروائح الكريهة والزفارة الموجودة في اللحوم والأسماك حيثُ يتم رش كمية من الدقيق فوق الفراخ ويتم فركها جيدًا من الداخل والخارج ثم تغسل بالماء ثم تكرر الخطوة مرة أخرى حتى نلاحظ عدم وجود أي رائحة بها ثم يتم تسويتها أو تخزينها حسب الرغبة.

التخلص من زفارة الفراخ بخل التفاح

توضع قطع الفراخ في وعاء عميق به كمية من الماء.

يتم إضافة نصف كوب من خل التفاح.

يتم دعك الفراخ جيدًا ثم يتم تركها منقوعة في الخليط لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد ذلك يتم غسلها مرة أخرى بالماء.

التخلص من زفارة الفراخ بالليمون

يساعد الليمون على إزالة رائحة الزفارة الموجودة في الفراخ والأسماك واللحوم حيثُ يتم غسل الفراخ بالماء ثم يتم تدليكها بقشر الليمون من جميع الاتجاهات، ثم يتم غسلها بالماء والصابون مرة أخرى حتى تزول الرائحة ثم يتم تسويتها.

التخلص من زفارة الفراخ بالنعناع