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اصفرار الأسنان والجير، التخلص من اصفرار الأسنان والجير حيثُ تعد هذه من أكثر المشاكل التي يعاني الأشخاص وتتكون طبقة من الجير فوق الأسنان بمرور الوقت والتي تحتاج إلى طرق خاصة لتنظيفها فتعد الأسنان هي أساس جاذبية الوجه والتي تعطي ابتسامة ساحرة عندما تكون نطيقها خالية من أي اصفرار ولذلك سوف نقدم لكم بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من الجير المتراكم على الأسنان. اصفرار الأسنان والجير التخلص من اصفرار الأسنان والجير هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من المواد المتكونة في الأسنان مثل الجير والتعرض إلى اصفرارها ومن هذه الوصفات:

التخلص من اصفرار الأسنان بالبيكنج صودا

عند خلط ملعقة من البيكنج صودا مع ملعقة من ملح الطعام ونقوم بفرش الأسنان يوميًا من أعلى ومن أسفل فإنه

يتم التخلص نهائيًا من تراكم الجير الموجود عليها كما يساعد على تقليل الاصفرار الموجود بها. التخلص من اصفرار الأسنان ببيروكسيد الهيدروجين نقوم بإحضار كمية من بيروكسيد الهيدروجين ويتم خلطها مع كمية من الماء.

نقوم بالمضمضة يوميًا باستخدام الخليط حتى نلاحظ ذوبان الجير المتراكم فوق الأسنان نتيجة تناول الأطعمة وغيرها. التخلص من اصفرار الأسنان عن طريق استخدام زيت جوز الهند يعد زيت جوز الهند من أقوى أنواع الزيوت التي تساعد على تقوية الأسنان وحمايتها من تكون طبقة من الجير عليها حيث

وحمايتها من تكون طبقة من الجير عليها حيث نقوم بغمس قطعة من القطن في زيت جوز الهند وفرك الأسنان بها يوميًا فهي تحميها من الجير وجعلها ذات لون أصفر قبيح. التخلص من اصفرار الأسنان بالخل يعمل الخل على مقاومة المواد الجيرية فوق الأسنان وذلك عن طريق خلب ملعقتين من الخل مع الماء الدافئ.

ويتم المضمضة به يومًا بعد يوم فيجب عدم الإفراط في الخل.

حيث أنه من المواد الحمضية التي تؤدي الجلد ولذلك يجب الحرص في استخدامه. التخلص من اصفرار الأسنان بزيت القرنفل عمر شويل - جدة انسي الجير واصفرار الأسنان ... طرق كثيرة ومختلفة للتخلص من اصفرار الأسنان والجير لن تصدق النتيجة مدهشه - ثقفني

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