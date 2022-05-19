نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات في السعودية مع أوفر الأسعار extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجوالات والإلكترونيات مع توفير أكبر في عروض اكسترا السعودية التي توفرها لنا على الموقع الخاص بها، بالإضافة إلى تخفيضات جديدة يوميًا على منتجات مختلفة من هواتف ذكية وأجهزة إلكترونية وحتى الأجهزة الكهربائية، وأيضًا متاح الحصول على مجموعة من الهدايا المجانية مع المنتجات عند شراؤها خلال فترة العروض المخفضة في extra، ولا تفوتكم عروض الباقات التي تمكنكم من شراء الألعاب مع كافة أدواتها بخصم كبير.

عروض اكسترا للجوالات

كافة جوالات ايفون التابعة لسلسلة ايفون 13 موجودة في عروض اكسترا للهواتف الذكية، مع خصومات على أسعار ايفون 12، وأيضًا عدد من الهدايا المجانية يصل إلى 3 هدايا تحصل عليهم مع شراؤك لجوال ايفون 13 برو وأيضًا برو ماكس، بالإضافة إلى خصومات حتى 39% على جوالات سامسونج.

ابل ايفون 13 برو مع 3 هدايا من اختيارك، بسعر 4699 ريال سعودي

جوال سامسونج جلاكسي S20 FE، بسعر 1819 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي S21 plus، بسعر 2799 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

إكسترا تخفيضات الإلكترونيات

نقدم لكم في اكسترا ساعة هواوي جي تي 3 برو مع إمكانية الحجز المسبق لها، ولا تنتهي عروض إكسترا المميزة، حيث تحصل على هديتين مجانًا مع الساعة، ومتوافر منها أربعة أشكال بمواصفات وأسعار مختلفة، واستفيد من عروض الباقات المتاحة على الألعاب ومنها بلاستيشن 5، حيث يمكنك شراء كافة لوازم الألعاب كمجموعة كاملة بسعر أقل.

هواوي ساعة جي تي 3 برو، 45 مم، باللون الرمادي، مع هديتين، بسعر 1499 ريال سعودي.

ساعة هواوي جي تي 3 برو، 43 مم، باللون الفضي، بسعر 1699 ريال سعودي.

اكسترا عروض الأجهزة اللوحية

تخفيضات تصل إلى 46% على الأجهزة اللوحية، ومنها مختلف الأنواع والماركات، فتبدأ الأسعار من 369 ريال مثلما نجد في تابلت لينوفو إم الجيل الرابع، مع شاشة 70 بوصة بحجم صغير وعملي، وإصدارات مميزة من هواوي، وأهمها هواوي ميت باد، مع حجم شاشة 10.4 بوصة، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت لتخزين مختلف الملفات الخاصة بك به، وننتقل إلى الأجهزة المتاحة من ماركة سامسونج ونجد تابلت سامسونج جلاكسي آي 7 مع خصم 18% على ثمنه، ومميزات رائعة مثل شبكة 4G، بالإضافة إلى حجم الشاشة المناسب وهو 10.4 بوصة، وفيما يلي نتناول الأجهزة بالأسعار: