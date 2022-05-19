نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل نوع مكيف شباك موفر للطاقه.. مكيفات الشباك في المملكة بالاسعار والمواصفات 2022 في المقال التالي

افضل نوع مكيف شباك موفر للطاقه ننقل لكم اليوم أبرز المعلومات عن أفضل مكيف شباك في السعودية لعام 2022م، حيث أننا في فصل الصيف ولم ندخل بعد في موجة الحر القاتلة حتى الآن ولا زلت في مرحلة الطقس المستقر ولكننا سندخل في طقس حار بعد أيام قليلة ولا غنى لنا عن التكييف في المنزل، وكان تكييف الشباك هو خيار مميز جدًا ومصنوع لتكييف غرفة واحدة فقط ويمكن وضعه في أي منطقة ترغب في تبريدها في المنزل وسهل التحكم فيه وفي نقله ومتوفر في سوق المملكة العربية السعودية للأدوات والأجهزة المنزلية. مكيف النافذة بيسك BWAC-G24C6 يحافظ التكييف على جعل درجة حرارة الغرفة دافئة وباردة وكان تكييف بسك الشباك هو من أفضل التكييفات المتوفرة في عام 2022م.

لون التكييف مميز حيث إنه متوفر باللون الأبيض الكلاسيكي المناسب لكل ألوان الديكورات ومزودة بخاصية تبريد وتلطيف مميزة تدوم طوال اليوم.

استهلاكه للطاقة اقتصادي جدًا حيث إنه أقل من التكييفات الأخرى ويعمل على تدفق الهواء كليًا بشكل رباعي وقدرته على التبريد تصل إلى 24 وحدة حرارية.

تم تجهيز المكيف بواسطة ضاغط دوراني واستوائي يعمل على منع جزيئات البكتيريا وأي أتربة من تخلل المنزل من أي مكان مفتوح. مكيف هواء فريجو شباك 17000 وحدة مكيف هواء فيرجو الشباك هو من أكثر أنواع المكيفات والتي عليها إقبال كبير جدًا.

من قبّل العملاء حيث إنهيضبط الهواء داخل الغرفة ويجعلها منعشة.

سعره يصل إلى مليون و128.75 ريال سعودي ويصل سعة تبريده إلى 17 ألف وحدة تبريد.

حجم المكيف يبلغ 54 كيلو جرام وارتفاعه يصل إلى 468 ملليمتر وعرضه 740 ملليمتر. مكيف كارير شباك 24000 وحدة حار – بارد من أفضل أنواع المكيفات الشباك هي مكيفات كارير حيث أنها من أشهر المكيفات ومتوفرة في جميع أنحاء البلاد حول العالم.

حصلت أنواع مكيفات كارير على علامة ثلاث نجوم من الهيئة السعودية للمواصفات واستهلاكها للطاقة اقتصادي جدًا مقارنة بغيرها.

يحتوي مكيف كارير شباك على وجود ضاغط روتاري.

صوت ضجيجه منخفض أو معتدل ويساهم في إراحة المواطنين.

سعر تكييف كارير شباك يتراوح بين 1600 ريال سعودي إلى 1800 ريال سعودي.

متوفر بسوق المملكة العربية السعودية للأجهزة والتكييفات. عمر شويل - جدة افضل نوع مكيف شباك موفر للطاقه.. مكيفات الشباك في المملكة بالاسعار والمواصفات 2022 - ثقفني

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