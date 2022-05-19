رابط نظام نور noor ولي الأمر برقم الهوية وخطوات تفعيل خانة غاش لمنع الغش لطلاب جميع المراحل

طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية هذا ما نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا هذا، حيث أنه تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن بدء تسجيل الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال لهذا العام 2022، وذلك من خلال رابط التسجيل في نظام نور التعليمي، ونوضح لكم هذه الخطوات بكامل التفاصيل من خلال هذه المقالة.

التسجيل في نظام نور برقم الهوية

من الآن بدأ تلقي طلبات التسجيل الطلاب الجدد وذلك من خلال رابط نظام نور للعام الدراسي الجديد 1444، ويتم التسجيل من خلال الحساب الخاص بولي الأمر أو الحساب الخاص بقائد المدرسة، وكل هذا حتى يتم الإعداد المبكر للطلبات وهذا تسهيلا لقبولهم واعتماد اللائحة الجديدة في جميع الإدارات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا على حسب الوقت الزمني الذي وضعته الوزارة حيث تم استلام الطلبات يوم 16 رمضان.

خطوات التسجيل في نظام نور برقم الهوية

لتسجيل الطلاب في نظام نور يجب أن يكون ولي الأمر لديه حساب إلكتروني مفعل على نظام نور التعليمي، ومن ثم يتم اتباع الخطوات التالية: