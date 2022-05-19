نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور noor ولي الأمر برقم الهوية وخطوات تفعيل خانة غاش لمنع الغش لطلاب جميع المراحل في المقال التالي
طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية هذا ما نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا هذا، حيث أنه تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن بدء تسجيل الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال لهذا العام 2022، وذلك من خلال رابط التسجيل في نظام نور التعليمي، ونوضح لكم هذه الخطوات بكامل التفاصيل من خلال هذه المقالة.
التسجيل في نظام نور برقم الهوية
من الآن بدأ تلقي طلبات التسجيل الطلاب الجدد وذلك من خلال رابط نظام نور للعام الدراسي الجديد 1444، ويتم التسجيل من خلال الحساب الخاص بولي الأمر أو الحساب الخاص بقائد المدرسة، وكل هذا حتى يتم الإعداد المبكر للطلبات وهذا تسهيلا لقبولهم واعتماد اللائحة الجديدة في جميع الإدارات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا على حسب الوقت الزمني الذي وضعته الوزارة حيث تم استلام الطلبات يوم 16 رمضان.
خطوات التسجيل في نظام نور برقم الهوية
لتسجيل الطلاب في نظام نور يجب أن يكون ولي الأمر لديه حساب إلكتروني مفعل على نظام نور التعليمي، ومن ثم يتم اتباع الخطوات التالية:
- يتم تسجيل الدخول إلى رابط نظام نور.
- ثم يتم إدخال سجل ولي الأمر من حيث اسم المستخدم وكلمة المرور.
- يتم كتابة رقم التحقق في المكان المخصص لذلك.
- ومن يتم تحديد تسجيل طالب جديد.
- مع كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة مع تحديد تاريخ ميلاد الطالب، وذلك مع تحديد صلة القرابة التي تربط بينكم.
- تحديد الصف الذي ترغب تسجيل الطالب به.
- بالإضافة إلى ضرورة كتابة بيانات الطالب صحيحة ووسيلة الاتصال مثل عنوان السكن ورقم الهاتف.
- تحديد الإدارة التعليمية التابع لها.
- يتم اختيار المدرسة التي ترغب التحاق الطالب بها مع مراعاة أنها على حسب المنطقة.
- يتم إقرار على صحة ما قدمته من بيانات.
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