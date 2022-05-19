اعرفي نوع بشرتك وجهزي افضل ماسكات للبشرتك من مكونات طبيعية

مسكات للبشرة، تعاني السيدات والفتيات من مشاكل البشرة الكثيرة والتي تتعرض دائما للأتربة والإتساخات ولحرارة الشمس مما يؤثر كل هذا على البشرة ويجعلها باهتة.

وقد يصيبها الحبوب خاصة إذا كانت بشرة دهنية، وأصبحت منتجات العناية بالبشرة مكلفة للغاية، وأوقات كثيرة تضر بالبشرة ولا تنفعها بشئ، لذلك اليوم سنقدم لكي عدة مسكات طبيعية فعالة للبشرة ونضارتها.

انواع مختلفة من مسكات البشرة الطبيعية

هناك الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها للحصول على ماسك من ماسكات البشره الطبيعيه ومن هذه الطرق ما ياتي:

طريقة تحضير ماسك للبشرة بإستخدام الأرز

نصف كوب من الأرز المغسول جيدا. نصف كوب من الحليب. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الحليب البودر. عصير ليمونة.

طريقة تحضير ماسك للبشرة بإستخدام الأرز:

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه الأرز المغسول جيدا والحليب ونخلطهم جيدا.

نقوم بتصفية الخليط بمصفى صغيرة ثم نضعه في طاسة على النار مع التقليب المستمر.

نرفع الطاسة من النار ونضيف إليها النشا واللبن البودر وعصي الليمون ونقلب جيدا جميع المكونات.

ثم نقوم برفع الطاسة على نار هادئة مرة أخرى مع التقليب الجيد المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بغسل البشرة جيدا ونقوم بتوزيع الماسك عليها جيدا.

يترك الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل البشرة جيدا.

للحصول على نتيجة فعالة من الماسك يكرر مرتين أسبوعيا.

طريقة تحضير ماسك للبشرة بإستخدام البن:

2 ملعقة كبيرة من البن. ملعقة كبيرة من الزبادي. ربع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير ماسك للبشرة بإستخدام البن:

في وعاء صغير نضع البن والزبادي وزيت الزيتون ونمزجهم جيدا.

نقوم بغسل الوجة بماء فاتر ثم يدهن الماسك على الوجه كاملا.

يترك الماسك على البشرة لمدة ثلث ساعة ثم نغسل البشرة بماء فاتر ويجفف بفوطة قطنية.

طريقة تحضير ماسك للبشرة الدهنية بإستخدام الزبادي:

كوب صغير من الزبادي. عصير نصف ليمونة. ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

طريقة تحضير ماسك للبشرة الدهنية بإستخدام الزبادي:

في وعاء صغير نضيف الزبادي والعسل وعصير الليمون.

تمزج المكونات جيدا ثم توضع على بشرة نظيفة لمدة ربع ساعة.

تغسل البشرة بماء فاتر وتجفف برفق، يستخدم الماسك مرتين أسبوعيا.

مكونات تحضير ماسك للبشرة بإستخدام سكر البودرة: