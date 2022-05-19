فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة والممبار بمكون واحد ميخطرش علي بالك ومن غير حك ولا تعب هتبقي قشطة

الكرشة والممبار من الاكلات التي تتميز بها مصر لانها من الاكلات الدسمة التي يحبها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، ولكن يصعب على بعض الناس تنظيفها نظراً للاوساخ والقشور الموجودة بداخلهم وفي ذلك المقال سوف نشرح لكم بعض الوصفات أو الطرق لتنظيف الكرشة والممبار بطريقة صحيحة.

فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة والممبار

من الممكن أن نقوم بتنظيف الكرشة بمشروب السڤن أب فهو يساعد على إزالة الطبقات السوداء الموجودة في الكرشة فعلينا أن نقوم بنقع كوب من السڤن اب على الكرشة لمدة ساعتين وسوف نشاهد عدم وجود أي أوساخ أو قشور في الكرشة.

هناك طريقة أخري وهي وضع ملعقة من الكربونات الصوديوم ثم وضع عليها كوب من الماء لمدة ساعة ثم قومي بمسح الاوساخ بالسكين وسوف ترى نتيجة مذهلة.

طريقة أخيرة وهي أن تقومي باذابة الكرشة في ماء وملح لمدة ثلاث ساعات ثم قومي بمسح الكرشة ووضعها على كف اليد و قومي بمسحها بالسكين جيدا وقومي بازالة الرواسب والاوساخ السوداء جيدا ثم قومي بشطفه.

طريقة تنظيف الممبار بطريقة سهلة وبسيطة